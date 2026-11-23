बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण और लॉन्ग टर्म विकास के लिए ₹15,000 करोड़ (करीब 1.62 अरब डॉलर) की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन्द्र शाह के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इस सहायता का इस्तेमाल नेपाल में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पशुपालन, मछली पालन और सतत शहरी विकास सहित आठ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

₹3,500 करोड़ अनुदान ₹11,500 करोड़ की क्रेडिट लाइन विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत की ओर से घोषित ₹15,000 करोड़ की सहायता दो हिस्सों में दी जाएगी। इसमें ₹3,500 करोड़ की सब्सिडी और ₹11,500 करोड़ की ऋण सुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) शामिल है।

सब्सिडी की राशि आपदा के बाद पुनर्निर्माण और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। वहीं, ऋण सुविधा का इस्तेमाल ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए होगा। इन परियोजनाओं और सहायता देने की प्रक्रिया को दोनों देश आपसी बातचीत से अंतिम रूप देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की कोशिश होगी कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों का जीवन सामान्य हो, उनके लिए नए अवसर पैदा हों और नेपाल भविष्य में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए अपनी क्षमता मजबूत कर सके। बता दें कि अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान-माल और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। इस आपदा में करीब 1,500 लोगों की मौत हुई थी और 5,200 से अधिक लोग लापता बताए गए थे।

इन 8 क्षेत्रों में हुए समझौते भारत और नेपाल के बीच आठ समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान हुआ है। इनमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और नेपाल पुलिस के अपराध जांच विभाग के बीच एकेडमिक और रिसर्च सहयोग शामिल है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और नेपाल की राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के बीच भी सहयोग समझौता हुआ है।

दोनों देशों ने सरकारी अधिकारियों के ट्रेनिंग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और पशुधन तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और नेपाल के सूचना एवं संचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत दक्षिण एशिया उपग्रह का इस्तेमाल करते हुए नेपाल में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा बैठक में दोनों देशों ने ऊर्जा और परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सीमा पार बिजली सप्लाई को मजबूत करने के लिए दो हाई-कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइनों पर ज्वाइंट वेंचर बनाने की दिशा में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू किया गया। दोनों देशों ने सप्तकोशी और सुनकोशी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम तेज करने पर भी सहमति जताई। इन प्रोजेक्ट्स से जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।