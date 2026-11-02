भारत के बाद अब विदेशों में भी दौड़ेगी वंदे भारत, स्वदेशी ट्रेन के एक्सपोर्ट की तैयारी, रेल मंत्री ने बताया प्लान

नई दिल्ली। देश में अलग-अलग रूट पर लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) का विस्तार हो रहा है और अब इस स्वदेशी ट्रेन को भारत के बाहर भी दौड़ाने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि अगले तीन से चार वर्षों में भारत पूरी वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात शुरू कर देगा।

उन्होंने कहा, "भारतीय रेलवे स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन सेटों को हर नए वर्ज़न के साथ बेहतर बना रही है। साथ ही, रेलवे ने स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ़्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों को जटिल रेलवे पुर्ज़े - जिनमें प्रोपल्शन सिस्टम और बोगियां शामिल हैं - निर्यात करना भी शुरू कर दिया है।"

रेल मंत्री ने और क्या कहा? अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के हर नए वर्ज़न के साथ हम बेहतर होते जा रहे हैं। जब भी हम कोई नया वर्ज़न बनाते हैं, तो पिछले वर्ज़न से मिले अनुभवों के आधार पर उसमें सुधार करते हैं। आने वाले सालों में हम पूरी ट्रेन का निर्यात करना भी शुरू कर देंगे।