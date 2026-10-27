क्या रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा भारत? जानिए अमेरिकी दबाव को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा

नई दिल्ली। रूस से कच्चे तेल (Russian Crude Import) की खरीदी को लेकर अमेरिका ने लगातार भारत पर दबाव बनाया है। पिछले साल इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोंप दिया था। हालांकि, बाद में इसे वापस लिया और हाल ही में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया लेकिन उसे भी स्थगित कर दिया। इस बीच रूस से कच्चे तेल की खरीदी को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत को रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने के लिए अमेरिका की ओर से कोई दबाव नहीं है। रूसी तेल आयात में कटौती के दबाव के बारे में पूछे जाने पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ।"

ट्रंप ने क्यों वापस लिया आदेश? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में पिछले महीने बने एक कानून के तहत रूसी ऊर्जा निर्यात पर लगने वाले नए प्रतिबंधों और शुल्कों को माफ कर दिया। उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए किया, जिससे भारत को 100% तक के संभावित शुल्कों से राहत मिली है।

ट्रम्प ने कानून के एक ऐसे प्रावधान का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्रपति को आगे की दंडात्मक कार्रवाई से छूट देने की अनुमति देता है, बशर्ते ऐसा कदम अमेरिका के राष्ट्रीय हित में हो। लेकिन, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने कहा, "ग्राहम एक्ट की धारा 115(a) के तहत, मैं धारा 112 और 113 में बताए गए शुल्कों (ड्यूटी) को लागू करने से छूट देता हूँ।"