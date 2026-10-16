बांग्लादेश की पटरियों पर दौड़ेगी मेड इन इंडिया ट्रेन! cctv, रिक्लाइनिंग कुर्सियों जैसी इन सुविधाओं से लबरेज हैं डिब्बे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत का पड़ोसी बांग्लादेश इन दिनों लगातार भारत से व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की ओर से जूट उत्पादों और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) फिल्म पर लागू एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने का मुद्दा भी उठाया। अब भारत ने बांग्लादेश को रेलगाड़ी चलाने के लिए यात्री कोच का निर्यात शुरू किया है। इसी के तहत पड़ोसी को 18 ब्रॉड गेज यात्री कोचों की पहली खेप भेजी गई हैं।

रेलवे की एक्सपोर्ट ब्रांच और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड ( RITES Limited ) ने यह खेप भेजी है। बता दें कि दोनों देशों के बीच 200 कोच का एक करार हुआ था, उसी के तहत अभी 182 इस तरह के और कोच भेजे जाएंगे।

डिब्बों में आधुनिक सुविधाएं मौजूद पहली खेप में रेलवे कोच के 4 प्रकार शामिल हैं। शुरुआती खेप में कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आने वाले 7 तरह के कोचों में से 4 तरह के कोच शामिल हैं। जिसमें 11 गैर-वातानुकूलित शोवन चेयर कारें, 3 वातानुकूलित चेयर कार, 2 वातानुकूलित स्लीपर कोच और 2 वातानुकूलित पावर कारें शामिल हैं। पावर कोचों में गार्ड और सामान के लिए अलग-अलग कमरे हैं। सभी कोचों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे एसी कोचों में पंखे, CCTV सिस्टम, अलार्म सिस्टम, आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियां, बच्चों के लिए कमरा और प्रार्थना के लिए एक कमरा।

बैठने की व्यवस्था विशेष रूप से स्टेनलेस स्टील आर्मरेस्ट और स्टेनलेस स्टील फुटरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग कुर्सियों के साथ डिजाइन की गई है। इससे यात्रियों को कई रिक्लाइनिंग पोजीशन की सुविधा मिलती है और वे बेहतर आराम का अनुभव करते हैं।