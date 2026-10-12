सितंबर में महंगाई का बड़ा झटका, CPI बढ़कर 5.54% हुई, 23 महीने का रिकॉर्ड टूटा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी भारत की खुदरा महंगाई सितंबर 2026 में बढ़कर 5.54% हो गई, जो पिछले 23 महीनों में सबसे ज्यादा है।

सितंबर में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) से मापी गई खाने-पीने की चीजी की महंगाई दर 7.74% रही। खाने-पीने की चीजों की कीमतों का कुल महंगाई दर पर दबाव बना रहा।

महंगाई का दबाव ग्रामीण और शहरी, दोनों इलाकों में दिखा। सितंबर में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.08% हो गई, जबकि शहरी इलाकों में यह 4.88% रही। ग्रामीण और शहरी इलाकों में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर क्रमशः 8.06% और 7.18% रही।

अगस्त में 2.61% रही हाउसिंग महंगाई दर बढ़कर 2.74% हो गई। पिछले महीने के 3.56% के मुकाबले कपड़े और जूते-चप्पलों की महंगाई दर भी बढ़कर 3.93% हो गई। ये ताज़ा आंकड़े 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' पर आधारित हैं, जिसमें 2024 को आधार वर्ष (बेस ईयर) माना गया है। ये आंकड़े शुरुआती हैं और इनमें ग्रामीण और शहरी बाज़ारों में कीमतों में आए बदलाव शामिल हैं।

MoSPI ने बताया कि कीमतों के आंकड़े अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,407 शहरी बाज़ारों (ऑनलाइन बाज़ारों सहित) और 1,465 गांवों से इकट्ठा किए गए। सितंबर के दौरान ग्रामीण और शहरी, दोनों बाज़ारों में रिस्पॉन्स रेट 100% रहा।