'पूरी ताकत से बिजली बनाओ', बिजली संकट की आहट के बीच सरकार का टाटा-रिलायंस समेत 112 प्लांटों को 'अल्टीमेटम'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए, 112 से ज्यादा कैप्टिव कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को अपनी पूरी क्षमता पर चलाने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।

इस आदेश के दायरे में टाटा, रिलायंस, वेदांता, JSW, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियों के बिजली संयंत्र भी शामिल हैं। इन संयंत्रों में से कई का इस्तेमाल संबंधित कंपनियां अपने औद्योगिक कामों के लिए करती हैं। सरकार ने यह निर्देश बिजली कानून के Section 11 के तहत दिए हैं। इस प्रावधान के तहत असाधारण परिस्थितियों में केंद्र या राज्य सरकार किसी बिजली उत्पादन कंपनी को अपने निर्देश के अनुसार बिजली संयंत्र चलाने के लिए कह सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला? सरकार की इस कवायद के पीछे आने वाले महीनों में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना बताई गई है। सितंबर 2026 में सरकारी आंकड़ों के आधार पर करीब 40 फीसदी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास ईंधन का स्टॉक बेहद कम स्तर पर पहुंच गया था। बढ़ती बिजली खपत और सामान्य से ज्यादा गर्म मौसम को इसकी प्रमुख वजहों में बताया गया है। यानी सरकार अभी से बिजली उत्पादन को मजबूत रखना चाहती है, ताकि मांग बढ़ने पर बिजली की उपलब्धता में परेशानी न आए।

सरकार के निर्देश के तहत 50 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले 112 कैप्टिव पावर प्लांटों को 1 अक्टूबर से साल के अंत तक अधिकतम क्षमता पर बिजली उत्पादन करने को कहा गया है। इनमें ऐसे संयंत्र शामिल हैं जो मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बिजली जरूरत पूरी करते हैं। इनमें एल्युमिनियम, स्टील, सीमेंट और तेल रिफाइनरी जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इन संयंत्रों के पास अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली बचती है, तो उसे पावर एक्सचेंज के जरिए बेचा जाए। इससे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।