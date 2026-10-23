IDBI बैंक के बिकने पर बवाल, सड़कों पर उतरने की तैयारी में कर्मचारी; इतने दिन ठप रहेगा कामकाज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने (IDBI Band Disinvestment) के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्थन का एलान किया है, जिन्होंने 2 और 3 नवंबर 2026 को दो दिन की देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है।

UFBU का विरोध मुख्य तौर पर सरकार और एलआईसी द्वारा IDBI बैंक में अपनी 60% हिस्सेदारी कनाडाई निवेशक 'फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स' (Fairfax Financial Holdings) को बेचने के फैसले को लेकर है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्यों हो रहा है इतना विरोध? UFBU का तर्क है कि एक मुनाफे में चल रहे बैंक, जिसके पास भारी-भरकम डिपॉजिट बेस है, उसे किसी विदेशी निवेशक को बेचना देश की सार्वजनिक संपत्ति और सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के खिलाफ है। इसी बीच यूनियन ने सरकार को उसका पुराना वादा भी याद दिलाया। UFBU के मुताबिक, दिसंबर 2003 में जब संसद में IDBI एक्ट को रद्द करने और इसे बैंकिंग कंपनी में बदलने पर चर्चा हो रही थी।