Air India से IDBI Bank तक, मोदी सरकार के 10 साल में 13 बड़े विनिवेश, कौन-कौन सी सरकारी कंपनियां बिकीं?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| केंद्रीय कैबिनेट ने 62 साल पुराने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank Deal) को बेचने की मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत सरकार और LIC मिलकर बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी कनाडाई कंपनी 'कनाडा इंक' को बेचेंगे, जिसकी पैरेंट कंपनी फेयरफैक्स (Fairfax) है। यह डील करीब 52,878 करोड़ रुपए में होने का प्रस्ताव है।

अगर यह डील पूरी होती है, तो यह मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल का 13वां और अब तक का सबसे बड़ा विनिवेश यानी सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने एअर इंडिया से लेकर कई बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची है।

अब तक कौन-कौन सी सरकारी कंपनियां बिकीं? IDBI बैंक से पहले, सरकार की सबसे बड़ी डील्स में 2017-18 में एचपीसीएल (HPCL) और 2021-22 में एअर इंडिया की बिक्री शामिल थी। एचपीसीएल को 36,915 करोड़ रुपए में, जबकि एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप ने खरीदा था।