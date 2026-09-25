Hundi: अंग्रेजों के आने से पहले ये था भारत का बैंकिंग सिस्टम, 800 साल तक ऐसे होता था रुपए का लेनदेन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज का डिजिटल युग, जहां एक क्लिक पर पैसा यहां से वहां पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जब देश में बैंक जैसी संस्थाएं नहीं थी, तो कैसे लेन देन होता था। अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले के जमाने के लोग एक ऐसे सिस्टम (Old Payment System) का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बिना किसी बैंक या फिजिकल कैश के एक जगह से दूसरी जगह लाखों रुपए भेज दिए जाते थे। आइए आपको उसी सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है हुंडी (What is Hundi)।

कैसे काम करता है हुंडी का सिस्टम? हुंडी एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें बिना किसी बैंक या औपचारिक कागजी कार्रवाई के पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पूरा सिस्टम भरोसे ट्रस्ट और कम्युनिटी नेटवर्क पर टिका होता है। जो व्यक्ति पैसे भेजना चाहता है (जिसे रेमिटर कहते हैं), वो अपने इलाके के हवालादार (जो पूरा नेटवर्क संभालता है) के पास जाता है और उसे कैश देता है। इसके बाद हवालादार उस व्यक्ति को एक लिखा हुआ दस्तावेज देता है, जिसे हुंडी कहा जाता है। इस दस्तावेज पर पैसे से जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं।

इसके बाद पैसे भेजने वाला व्यक्ति या तो खुद या फिर किसी और जरिए उस दस्तावेज यानी कि हुंडी को वहां पहुंचाता है जहां उसे पैसे भेजने है। उसके बाद Payee इस हुंडी को अपने इलाके के हवालादार को दिखाकर उतने ही पैसे उससे ले सकता है।