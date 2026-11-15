साइकिल के पुर्जे बनाने वाला 18 साल का लड़का: बना ₹13 लाख करोड़ साम्राज्य का मालिक, अब AI से 'शोर मचाने' की तैयारी

एजेंसी, नई दिल्ली। महज 18 साल की उम्र में साइकिल के पुर्जे बनाने का कारोबार शुरू करने वाले सुनील भारती मित्तल आज देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल हैं। आज वह 13 लाख करोड़ रुपये के साम्राज्य के मालिक हैं। लुधियाना की एक छोटी-सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरू हुआ उनका कारोबारी सफर आज टेलीकॉम, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक पहुंच चुका है। भारती ग्रुप अपने कारोबार के 50 साल पूरे कर रहा है। इस खास मौके पर मित्तल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीकों को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं।



उनका अगला लक्ष्य भारती एयरटेल को केवल मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी तक सीमित न रखकर एक व्यापक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए AI, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉवरेन क्लाउड, सैटेलाइट इंटरनेट और 6G जैसी तकनीकों पर फोकस किया जाएगा।

साइकिल के पुर्जों से कैसे शुरू हुआ कारोबारी सफर? सुनील मित्तल ने साल 1976 में लुधियाना में महज 18 साल की उम्र में साइकिल के कलपुर्जे बनाने की छोटी-सी इकाई शुरू की थी। उस समय उनका मकसद अपना कारोबार खड़ा करना और भविष्य के लिए पूंजी जुटाना था।



हालांकि, उन्होंने खुद को सिर्फ एक कारोबार तक सीमित नहीं रखा। साइकिल के पुर्जों के बाद होजरी और स्टेनलेस स्टील शीट के कारोबार में भी हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने आयात और व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा।



मित्तल ने भारत में पोर्टेबल जनरेटर, पुश-बटन टेलीफोन, कॉर्डलेस फोन और फैक्स मशीन जैसे नए उत्पाद पेश किए। जनरेटर का कारोबार काफी सफल रहा, लेकिन सरकारी आयात नीति में बदलाव के कारण उन्हें इस कारोबार से बाहर निकलना पड़ा।



इस अनुभव ने उन्हें कारोबार में नीतिगत बदलावों के महत्व को समझाया। इसके बाद उनकी नजर तेजी से उभरती मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर पड़ी।

1995 में शुरू की एयरटेल की मोबाइल सेवा विदेशों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार देखकर सुनील मित्तल को अंदाजा हो गया था कि आने वाले समय में भारत में भी मोबाइल फोन की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसी सोच के साथ भारती ने 1995 में दिल्ली में एयरटेल की मोबाइल सेवाएं शुरू कीं।



उस समय मोबाइल फोन बेहद महंगे थे और इन्हें आम लोगों की पहुंच से बाहर माना जाता था। एक अनुमान के मुताबिक, अगले 10 वर्षों में दिल्ली में मोबाइल ग्राहकों की संख्या महज 10 हजार तक पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन एयरटेल ने अपने पहले ही साल में इस आंकड़े को पार कर लिया।



कंपनी ने छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों और पूर्वोत्तर के मुश्किल बाजारों में भी नेटवर्क विस्तार पर ध्यान दिया। जब कई कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने से बच रही थीं, तब मित्तल ने वहां कारोबार बढ़ाने का फैसला किया।



एयरटेल के विस्तार में नेटवर्क और आईटी परिचालन को विशेषज्ञ कंपनियों को सौंपने की रणनीति भी अहम रही। इस मॉडल ने कंपनी को कम समय में तेजी से ग्राहक जोड़ने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने में मदद की।

मोबाइल रिचार्ज के लिए ₹350 का लक्ष्य क्यों? सुनील मित्तल का मानना है कि भारत में मोबाइल सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनके मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क और तकनीक पर लगातार निवेश करने के लिए बेहतर कमाई की जरूरत है।



मित्तल ने मोबाइल सेवाओं से प्रति ग्राहक औसत मासिक कमाई यानी ARPU का लक्ष्य बढ़ाकर 350 रुपये करने की बात कही है। करीब एक दशक पहले उन्होंने 300 रुपये का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब बढ़ती परिचालन लागत और नेटवर्क विस्तार की जरूरतों को देखते हुए 350 रुपये को उचित माना है।



उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मोबाइल सेवाओं के लिए प्रतिदिन 10 से 12 रुपये खर्च करना ज्यादा नहीं है। मोबाइल कनेक्शन केवल कॉल और इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोग बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं, यूपीआई और मनोरंजन का भी लाभ उठाते हैं।



एयरटेल का सितंबर तिमाही में ARPU 271 रुपये रहा था, जबकि एक साल पहले यह 256 रुपये था। ऐसे में 350 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कंपनी को अपनी प्रति ग्राहक औसत कमाई में और बढ़ोतरी करनी होगी।

AI और 6G पर होगा अगला बड़ा दांव टेलीकॉम सेक्टर में 5G के आने के बाद कंपनियों को नई कमाई के कई रास्ते खुलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक इस तकनीक से अनुमान के मुताबिक नए राजस्व स्रोत विकसित नहीं हो पाए हैं।



अब सुनील मित्तल की नजर 6G, AI और सेंसिंग नेटवर्क जैसी तकनीकों पर है। उनका मानना है कि अगले 3 से 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारती एयरटेल की भविष्य की रणनीति में कई नए क्षेत्र शामिल हैं:



AI कंप्यूटिंग: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सेवाओं और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। सॉवरेन क्लाउड: देश के डेटा को सुरक्षित रखने और उसकी निगरानी से जुड़ी क्लाउड सेवाएं। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज: डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार। 6G टेक्नोलॉजी: अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क की तैयारी। फाइबर नेटवर्क: घरों और कारोबारों तक तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए नेटवर्क का विस्तार। मित्तल का मानना है कि भारत में AI, बड़े भाषा मॉडल, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए देश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की जरूरत होगी।

चीन के मुकाबले भारत में कम हैं मोबाइल टावर सुनील मित्तल ने भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चिंता जताई है। उनके मुताबिक, भारत में करीब 3.5 लाख मोबाइल टावर हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है।

उनका मानना है कि भारत को अपने मोबाइल टावरों की संख्या कम से कम दोगुनी करनी चाहिए। इसके अलावा फाइबर नेटवर्क, समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली संचार केबल और AI डेटा सेंटर में भी निवेश बढ़ाना होगा।



सैटेलाइट इंटरनेट भी भारती ग्रुप की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रुप ने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क संचालित करने वाली Eutelsat OneWeb में निवेश किया है। इस तकनीक के जरिए उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क लगाना मुश्किल है।



मित्तल का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट मोबाइल और फाइबर नेटवर्क का विकल्प नहीं, बल्कि उनका पूरक है। दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों, जंगलों, जहाजों और विमानों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है।

जियो की एंट्री को बताया था बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर एयरटेल के लिए कारोबारी सफर हमेशा आसान नहीं रहा। सुनील मित्तल ने 2002, 2009 और 2016 को कंपनी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में शामिल किया है। खासकर साल 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई थी। मुफ्त कॉलिंग और सस्ते डेटा प्लान के कारण कंपनियों के सामने ग्राहकों को बनाए रखने और कारोबार को मुनाफे में चलाने की चुनौती खड़ी हो गई।



इस दौरान कई टेलीकॉम कंपनियां बाजार से बाहर हो गईं या दूसरी कंपनियों के साथ उनका विलय हो गया। मित्तल का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर में जरूरत से ज्यादा कंपनियां होने से उद्योग की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई।



उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है।