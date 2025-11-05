Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में घरों की कीमतों में 19% तक की भारी वृद्धि देखी गई है, जो रियल एस्टेट बाजार में तेजी का संकेत है। अन्य शहरों में भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक उछाल आया है। कीमतों में वृद्धि के कई कारण हैं, जिससे खरीदारों पर असर पड़ रहा है।

    घरों की कीमतें 19% तक बढ़ीं, दिल्ली-NCR में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे दाम; किस शहर में कितने महंगे हुए मकान

    नई दिल्ली। प्रॉपर्टी की कीमतें Q3 FY2025 में भी बढ़ती रहीं, क्योंकि घरों की कीमतों में साल-दर-साल 7-19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। डिजिटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन और एडवाइजरी प्लेटफॉर्म PropTiger.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जो साल-दर-साल 19 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 9.8 प्रतिशत थी। दिल्ली-NCR में घरों की औसत कीमत Q3 2024 में 7,479 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर Q3 2025 में 8,900 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई।

    किस शहर में कितना महंगा हुआ घर?

    PropTiger के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मजबूत डिमांड के कारण भारत के टॉप 8 हाउसिंग मार्केट में कीमतों में 7-19 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। डेटा के मुताबिक, दिल्ली-NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण लग्जरी प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए मजबूत डिमांड थी।

    मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट में एंड-यूजर की मजबूत डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और अच्छी क्वालिटी वाले, रेडी-टू-मूव-इन इन्वेंट्री की सीमित सप्लाई के कारण हो रही है।

    बेंगलुरु में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 12.6 प्रतिशत की डबल-डिजिट प्राइस ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि हैदराबाद में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 4.6 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।

    टॉप8 शहरों में आवासीय कीमतों में उतार-चढ़ाव
    (औसत कीमत (INR/वर्ग फुट))
    शहर Q3 2025 Q3 2024 YoY (%) Q2 2025 QoQ (%)
    अहमदाबाद 4820 4467 7.90% 4728 1.90%
    बेंगलुरु 8870 7713 15.00% 7881 12.60%
    चेन्नई 7173 6581 9.00% 7225 -0.70%
    दिल्ली-एनसीआर 8900 7479 19.00% 8108 9.80%
    हैदराबाद 7750 6858 13.00% 7412 4.60%
    कोलकाता 6060 5611 8.00% 5839 3.80%
    MMR 13250 12383 7.00% 12805 3.50%
    पुणे 7250 6651 9.00% 7109 2.00%


    बेंगलुरु में वेटेड एवरेज प्रॉपर्टी की कीमत Q3 2025 में बढ़कर 8,870 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 7,713 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जबकि हैदराबाद में कीमतें Q3 2025 में बढ़कर 7,750 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो Q3 2024 में 6,858 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं।  बेंगलुरु और हैदराबाद में कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 15 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की मजबूत डबल-डिजिट बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR), पुणे, चेन्नई और कोलकाता सहित अन्य बड़े बाजारों में सिंगल-डिजिट प्राइस ग्रोथ देखी गई, जो डेवलपर्स के व्यापक आत्मविश्वास और खरीदारों की बढ़ती एसेट्स में निवेश करने की इच्छा को दिखाता है।

    अहमदाबाद में कीमतें 7.9 परसेंट बढ़कर 4,467 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से 4,820 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गईं। चेन्नई में कीमतें 9 परसेंट बढ़कर 6,581 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से 7,173 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हो गईं।

    पुणे में घरों की कीमतें जुलाई-सितंबर में 9 परसेंट बढ़कर 7,250 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो पिछले साल इसी अवधि में 6,651 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं।

