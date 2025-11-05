घरों की कीमतें 19% तक बढ़ीं, दिल्ली-NCR में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे दाम; किस शहर में कितने महंगे हुए मकान

नई दिल्ली। प्रॉपर्टी की कीमतें Q3 FY2025 में भी बढ़ती रहीं, क्योंकि घरों की कीमतों में साल-दर-साल 7-19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। डिजिटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन और एडवाइजरी प्लेटफॉर्म PropTiger.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जो साल-दर-साल 19 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 9.8 प्रतिशत थी। दिल्ली-NCR में घरों की औसत कीमत Q3 2024 में 7,479 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर Q3 2025 में 8,900 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई।

किस शहर में कितना महंगा हुआ घर? PropTiger के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान मजबूत डिमांड के कारण भारत के टॉप 8 हाउसिंग मार्केट में कीमतों में 7-19 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। डेटा के मुताबिक, दिल्ली-NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण लग्जरी प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए मजबूत डिमांड थी।



मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी प्रीमियम सेगमेंट में एंड-यूजर की मजबूत डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और अच्छी क्वालिटी वाले, रेडी-टू-मूव-इन इन्वेंट्री की सीमित सप्लाई के कारण हो रही है।



बेंगलुरु में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 12.6 प्रतिशत की डबल-डिजिट प्राइस ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि हैदराबाद में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 4.6 प्रतिशत की ग्रोथ हुई।