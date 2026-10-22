भारत के सिंदूरी किस्म वाले अनार का विदेशों में जलवा, 1.3 मीट्रिक टन खेप दुबई रवाना

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के प्रोसेस्ड फूड दुनिया के कई देशों में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इसके साथ ही एग्री और हॉर्टिकल्चर उत्पादों को भी खूब प्रमोट किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश के 'सिंदूरी अनारों' का दुबई में सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट किया गया है। इससे विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नया बाजार खुल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) की मदद से, कुल्लू के 1.3 मीट्रिक टन सिंदूरी अनार दुबई एक्सपोर्ट किए गए हैं। स्थानीय उपज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की यह पहल, किसानों की आय बढ़ाने और भारतीय कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

FPO बनाकर किसानों ने किया निर्यात कुल्लू जिले में पैदा होने वाले सिंदूरी किस्म के अनार अब स्थानीय स्तर से निकल कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जिले से 1.3 मीट्रिक टन अनार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर को एक्सपोर्ट किया गया है। अनार के निर्यात में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने विशेष मदद की है। कुल्लू के अलग-अलग किसानों से अनार इकट्ठे करने और उन्हें एक्सपोर्ट के लिए उपलब्ध करवाने में भुंतर स्थित किसान उत्पादक संगठन (FPO) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।