DA Hike News: महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, ₹10000 के एरियर का भी एलान; 1 नवंबर को मिलेगी बढ़ी सैलरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| DA Hike 2026: लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिल गया है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महंगाई भत्ते (DA Hike 2026) में 5% की बंपर बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। इसके साथ ही, क्लास-4 (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को 10,000 रुपए का एरियर भी मिलेगा, जो 1 नवंबर को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सरकार की कोशिश है कि महंगाई के इस दौर में सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दीपावली का त्योहार खुशी से मनाएं। सीएम सुक्खू ने खुद किया एलान हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इस डीए हाइक की आधिकारिक घोषणा की। इस 5% की बढ़ोतरी का गणित समझाते हुए उन्होंने बताया कि इसमें चालू वर्ष का 4% महंगाई भत्ता और पिछले साल का 1% बकाया (एरियर) शामिल है।

सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा फायदा राज्य के करीब 2 लाख 75 हजार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। सीएम ने बताया कि क्लास-4 के कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी के अलावा पेंशन और पे रिवीजन एरियर के तौर पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य पर 99,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर 1.20 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के आरोप को सीएम ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि हिमाचल का कुल कर्ज फिलहाल 99,000 करोड़ रुपए के आसपास है।

हालांकि, राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से राज्य पर पड़े वित्तीय दबाव को उन्होंने स्वीकारा और कहा कि सरकार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज ले रही है। सीएम सुक्खू ने भरोसा जताया कि 2030 तक हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा।