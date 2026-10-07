रेपो रेट बढ़ने के बाद सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने दी राहत, MCLR दर में की कटौती; कितनी कम होगी लोन की EMI?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जहां आरबीआई ने लोगों को रेपो रेट (Repo Rate Hike) बढ़ाकर झटका दिया है, वहीं एक बैंक ऐसा है जिसने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर दी है। दरअसल HDFC बैंक ने अपने MCLR (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) में कटौती की है और ये नई दरें आज से ही लागू मानी जाएंगी। आईए जानते हैं कि ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

MCLR में कितनी हुई कटौती? HDFC Bank ने अलग-अलग अवधियों के लिए एमसीएलआर में 5 से लेकर 15 बेसिस प्वाइंट तक की कमी की है। कटौती के बाद अब बैंक की लेटेस्ट एमसीएलआर रेट 7.75%-8.55% हो गई है: ओवरनाइट एमसीएलआर: घटकर 7.80% हो गई है।

1 महीने की एमसीएलआर: 7.75% (इसमें सबसे ज्यादा 15 bps की कटौती हुई है)

3 महीने की एमसीएलआर: 7.95%

6 महीने की एमसीएलआर: 8.15%

1 साल की एमसीएलआर: 8.30% (पहले यह 8.35% थी)

2 साल की एमसीएलआर: 8.40% (पहले यह 8.45% थी)

3 साल की एमसीएलआर: 8.55% (पहले यह 8.60% थी) होम लोन की EMI पर क्या होगा असर? ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब उनके होम लोन की ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी। इसका सीधा जवाब है नहीं। इस कटौती का फायदा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनका लोन एमसीएलआर (MCLR) से जुड़ा हुआ है और उनके लोन की 'रीसेट डेट' (Reset Date) आ चुकी है। लेकिन अगर आपका लोन किसी दूसरे बेंचमार्क जैसे रेपो रेट से जुड़ा है, तो बैंक की इस एमसीएलआर कटौती का आपके लोन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।