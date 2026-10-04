भुजिया के एक नुस्खे ने बदला बीकानेर का इतिहास, ऐसे खड़ा हुआ अरबों का Haldiram साम्राज्य

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हमारे देश में कई ऐसी पुरानी कपंनियां हैं, जिनका आज भी बोल-बाला है। आज भी इन कंपनीज के प्रोडक्ट लोगों की पहली पसंद हैं, इसके साथ ही हर कंपनी के कामयाबी की एक अलग कहानी हैं। खाने-पीने के ब्रांड की बात करें तो जिस ब्रांड की बात आज हम कर रहे हैं वो हर भारतीय के घर में आपको जरूर मिलेगा। इस कंपनी का नाम है हल्दीराम (Haldiram Success Story)। आज हल्दीराम सिर्फ एक नमकीन का पैकेट नहीं, बल्कि हर भारतीय घर का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दीराम (Haldiram History) को किसने और कब शुरू किया था? आइए जानते हैं हल्दीराम की दिलचस्प कहानी।

89 साल पहले कैसे शुरू हुआ ये ब्रांड? हल्दीराम ब्रांड की कहानी आज से करीब 89 साल पहले, 1937 में शुरू हुई थी। इसके संस्थापक गंगा बिशन अग्रवाल थे, जिन्हें लोग प्यार से 'हल्दीराम' कहकर बुलाते थे। इसी उपनाम के साथ उन्होंने अपने कारोबार की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है।

स्वाद के दम पर बना ग्लोबल ब्रांड हल्दीराम ब्रांड के संस्थापक गंगा बिशन अग्रवाल ने राजस्थान के बीकानेर स्थित एक छोटी सी दुकान से अपने व्यवसाय की नींव रखी थी। शुरुआत में उन्होंने पारंपरिक तरीके से बेसन की भुजिया बनाई, लेकिन मनमुताबिक स्वाद न मिलने पर उन्होंने अपनी रेसिपी में बदलाव किया। उन्होंने बेसन के स्थान पर 'मोठ' का उपयोग किया, जिसने भुजिया को एक ऐसा बेजोड़ स्वाद दिया जो आज इस ग्लोबल ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान है।

विरासत को मिली नई उड़ान और पोते का विजन नए प्रयोगों से तैयार हुई यह भुजिया पहले से कहीं ज्यादा कुरकुरी और स्वादिष्ट थी। आज तो बाजार में इसके दर्जनों फ्लेवर मौजूद हैं। देखते ही देखते बीकानेर की उस छोटी-सी दुकान की शोहरत आसमान छूने लगी और ग्राहकों की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए कारोबार का दायरा बढ़ाना पड़ा। दादा की शुरू की गई इस शानदार विरासत को असल में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया उनके पोते 'शिव किशन अग्रवाल' ने, जिन्होंने इस देसी स्वाद को एक कॉर्पोरेट लुक दे दिया।

फैक्ट्री तक पहुंचा सफर भुजिया की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि 1970 में महाराष्ट्र के नागपुर में कंपनी की पहली बड़ी प्रोडक्शन (मैन्युफैक्चरिंग) यूनिट स्थापित की गई। यह हल्दीराम के एक असंगठित दुकान से 'प्रोफेशनल ब्रांड' बनने की दिशा में पहला बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया और भुजिया के साथ-साथ कई तरह की नई नमकीन, लाजवाब मिठाइयां और बेवरेजेज (ड्रिंक्स) भी बाजार में उतार दिए।

आज कितना विशाल है हल्दीराम का साम्राज्य? अगर आज के कारोबार की बात करें, तो हल्दीराम के विशाल और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, नई दिल्ली, हुगली (पश्चिम बंगाल), रुद्रपुर (उत्तराखंड) और नोएडा में दिन-रात चल रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सिंगापुर, नीदरलैंड, भूटान और यूएई जैसे कई देशों में इसके प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज भारत के कुल स्नैक्स मार्केट में 40% से भी ज्यादा की बंपर हिस्सेदारी (Market Share) के साथ हल्दीराम देश का सबसे बड़ा और नंबर-1 ब्रांड बना हुआ है।