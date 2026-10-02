Aadhaar-Pan Update: घर बदलने पर ऐसे अपडेट करें आधार-पैन कार्ड का पता, ऑनलाइन प्रोसेस से मिनटों में होगा काम

नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में नया घर लिया है या दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो सबसे जरूरी कामों में से एक है अपने Aadhaar और PAN कार्ड में नया पता अपडेट करना। अच्छी बात यह है कि अब यह काम बेहद आसान हो गया है और आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं। सरकार ने डिटिजल सर्विसेज को आसान बनाते हुए इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और यूजर-फ्रेंडली बना दिया है।

Aadhaar में पता कैसे अपडेट करें? Aadhaar में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे myAadhaar पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं। स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: सबसे पहले UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर लॉगिन करें

अपना Aadhaar नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें

Address Update ऑप्शन चुनें

नया पता भरें और वैध Address Proof अपलोड करें

डिटेल्स चेक करके सबमिट करें

इसके बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। PAN कार्ड में पता कैसे बदलें? PAN कार्ड में एड्रेस अपडेट करने का सबसे आसान तरीका Aadhaar के जरिए e-KYC करना है।

ऑनलाइन प्रोसेस: Protean (NSDL) या UTIITSL पोर्टल पर जाएं

Change/Correction in PAN Data” विकल्प चुनें

PAN नंबर और बाकी जानकारी भरें

Aadhaar-based e-KYC चुनें

OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें जैसे ही e-KYC पूरा होता है, Aadhaar में जो नया पता है वही PAN डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। अगर आप चाहें तो फॉर्म भरकर भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन तरीका ज्यादा तेज और आसान है।