GST में 10% की कटौती का असर! बाइक्स की बिक्री में 33 फीसदी से अधिक का उछाल, ट्रैक्टर खरीदने से किसानों ने क्यों बनाई दूरी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST काउंसिल की 57वीं बैठक से पहले सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन का भी डेटा सामने आया, जिसमें करीब 14.7 फीसदी का उछाल आया है। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों भी सामने आए हैं, जिसके अनुसार सितंबर में दोपहिया और यात्री वाहनों की कुल खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 31.8% की वृद्धि हुई और यह 25 लाख यूनिट तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले साल लागू की गई टैक्स में कटौती से इस सेक्टर को लाभ हुआ है।

बाइक की बिक्री में जबरदस्त उछाल सितंबर 2026 में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में कुल 31.82% (करीब 31.8%) की वृद्धि दर्ज की गई और सभी कैटेगरी को मिलाकर कुल बिक्री रिकॉर्ड 25.37 लाख (2.54 मिलियन) यूनिट्स तक पहुंच गई। FADA) के अनुसार दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 33.08% बढ़कर 17,90,188 यूनिट्स रही।

GST दरों में कटौती का दिखा असर पिछले साल सरकार ने GST 2.0 सुधारों के तहत टू-व्हीलर सेगमेंट पर GST की दर को पूरे 10% कम किया था। 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स और स्कूटर पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर सीधे 18% कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सीधा फायदा देखने मिला, क्योंकि भारत की करीब 98% मोटरसाइकिलें और 124cc तक के स्कूटर इसी दायरे में आते हैं।