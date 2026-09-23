त्योहारी सीजन से पहले LPG सिलेंडर पर राहत वाली खबर, OMCs ने बढ़ाया प्रोडक्शन; 44000 टन उत्पादन प्रति दिन

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव कब खत्म होगा इस सस्पेंस बना हुआ है। इस युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाधित होने से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस बीच भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बताया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश में त्योहारों के मौसम के कारण खाना पकाने वाले ईंधन की मांग बढ़ गई है, जबकि दूसरी ओर पर्शियन गल्फ में चल रहे टकराव की वजह से तय सप्लाई में रुकावट आ रही है।

दुनिया में भारत LPG का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। देश हाल तक अपनी ज़्यादातर सप्लाई फ़ारस की खाड़ी से लेता था। इस निर्भरता की वजह से पिछले कुछ महीनों में हुए टकराव और व्यापार में उथल-पुथल का उस पर काफ़ी असर पड़ा। इससे निपटने के लिए देश ने कई कदम उठाए, जिनमें घरेलू उत्पादन बढ़ाना भी शामिल है।

44,000 टन LPG प्रोडक्शन प्रति दिन गर्मियों के महीनों में जब अमेरिका और अफ्रीका से वैकल्पिक सप्लाई आने लगी और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने ओमान के सोहर पोर्ट पर सप्लाई शुरू की, तो भारतीय रिफाइनरियों ने युद्ध के समय के ऊंचे स्तर से अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था। लेकिन मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, तब से प्रोडक्शन फिर से बढ़ गया है और अभी यह लगभग 44,000 टन LPG प्रति दिन है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इन लोगों ने अपना नाम न बताने का अनुरोध किया। यह अगस्त के औसत से लगभग पांचवां हिस्सा ज़्यादा है।