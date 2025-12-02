सरकारी बैंकों में FDI लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आया बड़ा अपडेट, वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब

नयी दिल्ली। सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सरकार ने जवाब दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्रमशः 20 प्रतिशत और 74 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, 49 प्रतिशत तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से होता है, जबकि 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक, गवर्नंमेंट रूट से होता है।