ये तो बस शुरुआत है! RBI रेपो रेट में 3 बार और करेगा बढ़ोतरी, गोल्डमैन के अर्थशास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी

आईएएनएस, मुंबई। RBI Repo Rate: गोल्डमैन सैश के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जून तक ब्याज दरों में तीन बार और बढ़ोतरी करेगा, जिससे कुल बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट्स हो जाएगी। हालांकि, सेनगुप्ता का मानना है कि भारत लगभग 7% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करता रहेगा।

अल नीनो को 2027 के लिए खतरा बताते हुए सेनगुप्ता ने कहा कि अल नीनो, जिसे कई वित्तीय बाजार भागीदारों ने अभी तक पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा है, 2023 की तुलना में 2027 के लिए ज्यादा बड़ा जोखिम है।

अल नीनो के असर पर क्या बोले अर्थशास्त्री सेनगुप्ता ने उम्मीद जताई कि खरीफ (गर्मी) की फसल पर अल नीनो का असर बहुत कम होगा। साथ ही, उनका मानना है कि मौजूदा इन्वेंट्री लेवल निकट भविष्य में महंगाई के दबाव को रोकने में मदद करेंगे।