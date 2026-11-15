2027 में 7.2% की रफ्तार से भागेगी भारत की अर्थव्यवस्था, Goldman Sachs का अनुमान; चीन छूटेगा पीछे!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक ओर जहां वैश्विक चुनौतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमा गई है, वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़े हुए है। ये रफ्तार ऐसे ही कायम रहेगी। दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक Goldman Sachs ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत की इकोनॉमी कैसी रहेगी और पड़ोसी चीन किस रफ्तार से भागेगा, इसका जिक्र है।



ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ सकती है। वहीं, पड़ोसी चीन की रफ्तार 4.5% ही रहेगी।

गोल्डमैन रिसर्च के अनुसार, 2027 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह इस साल के अनुमानित 2.7 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में गिरावट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में लगातार निवेश, तंग वित्तीय स्थितियों के असर को संतुलित कर देंगे।