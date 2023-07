Gold Price Today: सोने की सुस्ता चाल जारी, जानिए क्या है गोल्ड-सिल्वर का ताजा भाव

Gold Price Today 14 July 2023 सोना-चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़त देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हल्की गिरावट के साथ 1961.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी का रेट 25.01 डॉलर प्रति औंस है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59500 के नीचे बनी हुई है। (फोटो - जागरण फाइल)

चांदी की कीमत 73,592 रुपये प्रति किलो है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी की कीमत में शुक्रवार को हल्की तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (IBJA) की ओर से जारी किए गए ताजा रेट्स के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 59,350 रुपये है, जो कि कल 59,329 रुपये था। 22 कैरेट सोने की कीमत 57,930 रुपये है। वहीं, चांदी की कीमत 73,592 रुपये प्रति किलो है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली है और यह 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1961.30 डॉलर प्रति औंस पर है। चांदी 0.24 प्रतिशत बढ़कर 25.01 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दर बढ़ाने के संकेत के बाद सोना सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आने वाले समय में अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और पेरोल डाटा सोने की कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। वायदा में सोने की कीमत वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत में हल्की बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 13 रुपये बढ़कर 59,252 रुपये हो गया है। अगस्त के एमसीएक्स के गोल्ड कॉन्टैक्ट के दाम में तेजी की वजह ट्रेडर्स की ओर से बाजार में नई पॉजीशन को बनाना है। अब तक बाजार में 9,488 लॉट्स का कारोबार हुआ है। वायदा में चांदी की कीमत वायदा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमत में 94 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह 75,420 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। एमसीएक्स पर सितंबर में एक्सपायर होने वाले कॉन्टैक्ट में 18,384 लॉट्स का कारोबार हुआ है। विश्लेषकों की ओर से कहा गया कि बाजार में सकारात्मक रुझान के चलते चांदी की कीमतों को सहारा मिला है।

Edited By: Abhinav Shalya