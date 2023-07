Gold Price Today: सोने के भाव में जारी है जबरदस्त तेजी, आज इतना महंगा हो गया गोल्ड

गुरुवार को सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रास्फीति कम होने के कारण डॉलर सूचकांक 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। आज वायदा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर 59291 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। जानिए मेट्रो शहर सहित अन्य प्रमुख शहरों में क्या है गोल्ड का स्पॉट भाव। पढ़िए पूरी खबर।

Gold Price Today: Gold prices continue to rise tremendously, gold has become so expensive today

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: गुरुवार 13 जुलाई 2023 को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी मुद्रास्फीति कम होने से अमेरिकी डॉलर सूचकांक 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, आज एशियाई और भारतीय बाजारों में सुबह के सौदों में सोने की कीमत बढ़ी। क्या है आज सोने का भाव? मजबूत हाजिर मांग के बाद आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 103 रुपये बढ़कर 59,291 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 103 रुपये या 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,291 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,166 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा ताजा पोजीशन बनाने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 3.90 प्रतिशत बढ़कर 1,965.60 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। क्या है आज चांदी का भाव? मजबूत हाजिर मांग के कारण वायदा कारोबार में आज चांदी की कीमत 304 रुपये बढ़कर 73,850 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 304 रुपये या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 15,765 लॉट में 73,850 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.53 प्रतिशत बढ़कर 24.44 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आपके शहर में आज इतने का मिल रहा है गोल्ड गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में सोने की स्पॉट कीमतें: दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,150 रुपये है। जयपुर में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,150 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 60,050 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 60,000 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,000 पर बिक रहा है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,000 रुपये का है।

हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 60,000 रुपये का है।

चंडीगढ़ में सोने की कीमत 60,150 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 60,150 रुपये है।

