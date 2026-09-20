आज से लागू हुई गोबरधन योजना, सरकार का 100% खरीद और 10 साल का मूल्य समर्थन; गांव में खुलेंगे कमाई के रास्ते

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सरकार ने ₹23,731 करोड़ की ‘गोबर-धन’ (GOBAR-DHAN) योजना लागू की है। इस योजना के तहत, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) बनाने वालों को उनकी बिक्री योग्य गैस का 100 प्रतिशत तक निश्चित रूप से खरीदने की गारंटी, कम से कम 10 साल तक तय कीमत और कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 15 सितंबर को जारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार, यह स्कीम 2026-27 से 2035-36 फाइनेंशियल ईयर तक लागू रहेगी। इसका मकसद देश में CBG प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर मार्केट बनाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना है।

GOBARdhan जिसका पूरा नाम ‘गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन’ है, एक सरकारी प्रोग्राम है। इसके तहत मवेशियों के गोबर, खेती से बचे कचरे, खाने की बर्बादी और दूसरे ऑर्गेनिक कचरे से बायोगैस, CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। इस स्कीम के तहत बनी CBG को नेचुरल गैस के साथ मिलाकर ग्राहकों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।