Crude Oil Uses: एक बैरल कच्चे तेल से क्या-क्या बनता है? पेट्रोल-डीजल, कंघी और ब्रश से मोबाइल तक, ये रही पूरी लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में जोरदार उछाल आया। भाव 110 डॉलर प्रति बैरल (Crude Oil Price) तक पहुंच गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्रूड ऑयल महंगा होने का असर पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) से लेकर रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है? जी हां।

दरअसल, कच्चा तेल सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन नहीं है। इससे प्लास्टिक, कपड़े, मोबाइल की बॉडी, टूथब्रश, कंघी और सड़क बनाने वाला डामर भी तैयार होता है। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्रूड ऑयल पर निर्भर हैं।

आइए जानते हैं कि एक बैरल कच्चे तेल से क्या-क्या (What is Made from Crude Oil) बनता है और इसका इस्तेमाल कहां-कहां होता है। कैसे काम करती है क्रूड ऑयल की पूरी चेन? तेल की खोज और उत्पादन: सबसे पहले जमीन या समुद्र के नीचे मौजूद कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया जाता है। इसके बाद ड्रिलिंग के जरिए तेल निकाला जाता है।

तेल की ढुलाई: निकाले गए कच्चे तेल को पाइपलाइन और बड़े जहाजों की मदद से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। तेल के परिवहन की इस प्रक्रिया को मिडस्ट्रीम कहा जाता है।

रिफाइनिंग की प्रक्रिया: रिफाइनरी में कच्चे तेल को गर्म करके अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

एक बैरल क्रूड से क्या-क्या निकलता है? एक बैरल कच्चे तेल में करीब 159 लीटर तेल होता है। रिफाइनिंग के बाद इससे कई तरह के उत्पाद मिलते हैं। हालांकि, इनकी वास्तविक मात्रा कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनिंग प्रक्रिया के आधार पर बदल सकती है।

पेट्रोल (42%): कार और बाइक जैसे वाहनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है।

कार और बाइक जैसे वाहनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। डीजल (27%): बस, ट्रक, मालवाहक वाहनों और भारी मशीनों में इसका इस्तेमाल होता है।

बस, ट्रक, मालवाहक वाहनों और भारी मशीनों में इसका इस्तेमाल होता है। जेट फ्यूल (10%): हवाई जहाजों को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

हवाई जहाजों को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नैफ्था (7%): प्लास्टिक और कई तरह के केमिकल बनाने में यह अहम भूमिका निभाता है।

प्लास्टिक और कई तरह के केमिकल बनाने में यह अहम भूमिका निभाता है। अन्य उत्पाद: कच्चे तेल से एलपीजी, लुब्रिकेंट्स, मरीन फ्यूल और सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला डामर भी तैयार किया जाता है। रोजमर्रा में कहां-कहां इस्तेमाल होता है क्रूड? कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में होता है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है।