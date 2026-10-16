'IDBI को बनाएंगे ग्लोबल इंडियन बैंक', मैनेजमेंट में होगा बदलाव? फेयरफैक्स के मालिक प्रेम वत्सा ने बताया पूरा प्लान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश का 62 साल पुराना आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank Deal) अब जल्द ही एक ग्लोबल इंडियन बैंक का रूप लेगा। कैनेडियन कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने इस बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 52,878 करोड़ रुपए की बड़ी डील को मंजूरी दिला दी है।

फेयरफैक्स (Fairfax Financial Holdings) के चेयरमैन और सीईओ प्रेम वत्सा ने बताया कि यह उनकी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इस मेगा अधिग्रहण के अगले साल की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बदलाव के बाद बैंक की कार्यशैली को और बेहतर बनाने की तैयारी है, जिससे ग्राहकों को ग्लोबल लेवल पर बेहतरीन वित्तीय सेवाएं मिल सकें।