खुशखबरी! 110 से घटकर 30% हो जाएगा टैक्स, भारत में सस्ती होंगी प्रीमियम विदेशी कारें, EU के साथ FTA के तहत छूट

नई दिल्ली। देश में आने वाले दिनों में प्रीमियम यूरोपियन कारें (European Cars) सस्ती हो जाएंगी। दरअसल, भारत ने प्रस्तावित भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत, ड्यूटी में भारी कटौती करके यूरोपीय कार बनाने वाली कंपनियों के लिए अपने सुरक्षित पैसेंजर-व्हीकल मार्केट के दरवाज़े और ज़्यादा खोलने का प्रस्ताव दिया है। इससे Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen जैसी यूरोपीय कंपनियों की गाड़ियां भारत में काफी सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, सरकार ने 15,000 यूरो (करीब 13-14 लाख रुपये) से कम कीमत वाली कारों को इस छूट से पूरी तरह बाहर रखा है। वहीं दूसरी ओर, ब्रसेल्स भारतीय कार निर्माताओं को ज़्यादा लिबर कोटा के साथ ड्यूटी-फ्री एक्सपोर्ट का कहीं बड़ा मौका दे रहा है।

EU की ओर से जारी FTA की जांच के बाद सामने आई जानकारी से पता चलता है कि भारत पहले साल में EU देशों से 1,00,000 तक इंटरनल-कंबशन इंजन (ICE) और हाइब्रिड पैसेंजर कारों के इंपोर्ट की इजाज़त देगा। इन पर 30-35% ड्यूटी लगेगी और यह कोटा धीरे-धीरे बढ़कर 10वें साल तक 1,60,000 गाड़ियों तक पहुंच जाएगा। पांचवें साल से टैरिफ घटकर 10% हो जाएगा। अभी भारत पैसेंजर गाड़ियों के इंपोर्ट पर 66% से 110% तक ड्यूटी लगाता है।