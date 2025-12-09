Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ने Nvidia के लिए चीन का दरवाजा खोल दिया है। अब Nvidia चीन को हाई-टेक ...और पढ़ें

    बाइडेन लगा गए थे ताला, ट्रंप ने खोला Nvidia के लिए चीन का दरवाजा; देंगे हाईटेक चिप निर्यात को मंजूरी

    नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के लिए ट्रंप ने चीन के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले इस दरवाजे पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले इस निर्यात पर ताला लगाकर गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका Nvidia को अपने आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस (AI) चिप्स चीन और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की इजाजत देगा, जिससे हाई-एंड चिप्स के एक्सपोर्ट पर बाइडेन के समय लगी पाबंदी आंशिक रूप से खत्म हो जाएगी। H200 चिप्स एनवीडिया द्वारा बनाए गए हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जैसे चैटबॉट, मशीन लर्निंग और डेटा-सेंटर टास्क चलाने में मदद करते हैं।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को H200 चिप एक्सपोर्ट से 25% हिस्सा मिलेगा और नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए इस ट्रेड पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने चीन के राष्ट्रपति शी को बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने की शर्तों के तहत, Nvidia को अपने H200 प्रोडक्ट्स चीन और दूसरे देशों में मंज़ूर कस्टमर्स को भेजने की इजाजत देगा।"

    ट्रंप ने आगे कहा, "राष्ट्रपति शी ने पॉजिटिव जवाब दिया! 25% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया जाएगा। यह पॉलिसी अमेरिकन नौकरियों को सपोर्ट करेगी, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी, और अमेरिकी टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाएगी।"

    Nvidia ने ट्रंप के फैसले पर जताई खुशी

    फॉक्स न्यूज को दिए एक बयान में, Nvidia ने इस फैसले का स्वागत किया, जो कंपनी द्वारा बाइडेन-युग में उसके सबसे एडवांस्ड AI चिप्स पर बैन के बाद बेहतर अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों की अपील के बाद आया है।

    एनवीडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिका के चिप उद्योग को ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए मुकाबला करने की अनुमति देने के फैसले की सराहना करते हैं।" "कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किए गए अप्रूव्ड कमर्शियल कस्टमर्स को H200 देना एक समझदारी भरा बैलेंस बनाता है जो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है।"

    बाइडेन के फैसलों की ट्रंप ने की आलोचना

    ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 2022 के नियमों की भी आलोचना की, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन को एडवांस्ड AI चिप्स और सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया था। ये प्रतिबंध मुख्य रूप से Nvidia की पिछली पीढ़ी की हाई-एंड चिप्स, जैसे कि A100 और H100 को टारगेट करते थे, ताकि चीन को टेक्नोलॉजिकल बढ़त हासिल करने से रोका जा सके।

    उन्होंने कहा कि इन नियमों ने इनोवेशन को धीमा कर दिया और कंपनियों को "घटिया" कम परफॉर्मेंस वाले चिप वर्जन बनाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल के तहत बेचने की इजाज़त थी।

