Diwali Bonus: क्या आपको भी नहीं मिला दीवाली बोनस, कंपनी से कैसे मांगे अपना अधिकार? तुरंत जान लें ये काम की बात

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दीवाली पर कर्मचारियों को बोनस (Diwali bonus) मिलने का इंतजार रहता है। कई कंपनियां त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे, गिफ्ट या मिठाई देती हैं। लेकिन क्या हर कंपनी के लिए दीवाली पर बोनस देना जरूरी है? क्या कंपनी अपनी मर्जी से बोनस देने से इनकार कर सकती है? इन सवालों का जवाब जानना नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी है। दरअसल, दीवाली बोनस और कानून के तहत मिलने वाला सालाना बोनस एक जैसी चीजें नहीं हैं। नए लेबर कोड के तहत बोनस से जुड़े नियमों में भी अहम प्रावधान हैं।

हर कंपनी के लिए दीवाली बोनस देना जरूरी नहीं सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून में दीवाली के नाम पर अलग से बोनस देने की सामान्य अनिवार्यता नहीं है। कई कंपनियां अपनी परंपरा, कर्मचारियों के साथ हुए समझौते या कंपनी की पॉलिसी के तहत त्योहार पर बोनस देती है। ऐसे में अगर किसी कंपनी में दीवाली बोनस देने की कोई बाध्यता नहीं है, तो केवल दीवाली पर बोनस नहीं देने को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

हालांकि, कानून के तहत पात्र कर्मचारियों को मिलने वाला सालाना बोनस अलग है। अगर किसी कर्मचारी और उसके संस्थान पर बोनस से जुड़े कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ₹21,000 तक सैलरी वालों के लिए क्या है नियम? वेतन संहिता यानी Code on Wages, 2019 के तहत बोनस के प्रावधान शामिल हैं। श्रम मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचनाओं के जरिए पात्रता और बोनस की गणना से जुड़े नियम स्पष्ट किए हैं। इन अधिसूचनाओं के मुताबिक, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को वैधानिक बोनस मिल सकता है, जिनकी मासिक वेतन सीमा ₹21,000 तक है। ये बदलाव 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माने गए हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि ₹21,000 की सीमा बोनस के लिए पात्रता से जुड़ी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी को ₹21,000 बोनस मिलेगा या हर कर्मचारी की पूरी सैलरी पर बोनस की गणना होगी।