WFH, दोगुनी पार्किंग और वाहनों पर रोक! 1 नवंबर से दिल्ली में कंट्रक्शन और दफ्तरों के लिए बने सख्त नियम, किसे नहीं मिलेगा फ्यूल?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अक्टूबर के बाद से गुलाबी ठंड के आगाज के साथ ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण घुल कर भी आ जाता है। दिल्ली का एयर पल्यूशन दुनियाभर में सुर्खियों में रहता है। सरकार की ओर से लगातार हवा की क्वालिटी में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। अब सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक के लिए कई नियम बनाए हैं, जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। आइए जानते हैं नवंबर से किन चीजों पर सख्ती लागू है।

50% कर्मचारी WFH दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना आवश्यक कर दिया है। इस दौरान केवल आधे कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट रहेगी।

दोगुना होगा पार्किंग चार्ज दिल्ली में रोजाना लाखों गाड़ियों सड़कों पर दौड़ती हैं, इसमें वाहनों का दबाव और ट्रैफिक कम करने के लिए पार्किंग चार्ज को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा हालांकि इसमें मेट्रो पार्किंग को छूट दी गई है। इसके साथ ही, नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 से 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।

इन वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब ईंधन पंप पर बिना वैध पल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) के तेल या गैस नहीं भरा जाएगा। इसकी जांच डिजिटल डेटाबेस (एनपीआर और वाहन पोर्टल) से की जाएगी। सरकार का ये नियम केवल सर्दियों के लिए नहीं बल्कि पूरे साल लागू रहेगा।

BS-6 से नीचे के बाहरी वाहनों पर रोक दिल्ली सरकार ने बाहरी वाहनों के लिए कड़ी सख्ती दिखाई है। बता दें कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे की कैटेगरी वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और आपका वाहन BS-6 से नीचे की श्रेणी में आता है तो उसे राजधानी में एंट्री नहीं मिलेगी। CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को इस नियम से छूट मिलेगी।