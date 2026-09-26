DA Hike: 'भत्ते का 60% होना महंगाई के...' कर्मचारी संगठनों की जुलाई 2026 के संशोधन पर जल्द फैसला लेने की मांग
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार संघ ने वित्त मंत्रालय से 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) ...और पढ़ें
HighLights
केंद्रीय कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्रालय से की अपील।
जुलाई 2026 से DA/DR बढ़ोतरी प्रक्रिया तेज करने को कहा।
बढ़ती महंगाई के कारण जल्द निर्णय की मांग।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार संघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में अगली बढ़ोतरी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
न्यूज एजेंसी के अनुसार, व्यय विभाग के सचिव को लिखे एक पत्र में, कर्मचारी संगठन ने इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने कहा कि जब संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा और तय फ़ॉर्मूले के आधार पर नई दर तय हो जाए, तो इसे सक्षम अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए।
संघ ने बताया कि जनवरी 2026 से DA/DR की मौजूदा दर 60% है। जो जुलाई 2023 में 46% से बढ़कर जनवरी 2024 में 50%, जुलाई 2024 में 53%, जनवरी 2025 में 55%, जुलाई 2025 में 58% और जनवरी 2026 से 60% है। उन्होंने कहा कि यह 60 फीसदी की बढ़ोतरी बढ़ती कीमतों के लगातार असर को दिखाती है।
संगठन ने कहा कि उनकी मांग किसी अग्रिम या अतिरिक्त लाभ के लिए नहीं है, बल्कि 1 जुलाई 2026 से देय किस्त से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसके बाद एरियर और वेतन भुगतान को सामान्य तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।
संघ ने शिक्षा, घरेलू जरूरतों, यात्रा और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों पर होने वाले ज़्यादा खर्च का भी हवाला दिया, खासकर त्योहारों का मौसम नजदीक होने के कारण।
संघ के महासचिव एम.एस. वेंकटेशन के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अगली DA/DR किस्त की घोषणा की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। यह पत्र संघ की मांग को बताता है। यह सरकार की तरफ से जुलाई 2026 की DA/DR दर की घोषणा नहीं है।
यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: कब से बढ़कर आएगी सैलरी, रिपोर्ट में देरी हुई तो किसे मिलेगा ₹18 लाख का एरियर?