DA Hike: 'भत्ते का 60% होना महंगाई के...' कर्मचारी संगठनों की जुलाई 2026 के संशोधन पर जल्द फैसला लेने की मांग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार संघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में अगली बढ़ोतरी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

न्यूज एजेंसी के अनुसार, व्यय विभाग के सचिव को लिखे एक पत्र में, कर्मचारी संगठन ने इस बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने कहा कि जब संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डेटा और तय फ़ॉर्मूले के आधार पर नई दर तय हो जाए, तो इसे सक्षम अधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए।

संघ ने बताया कि जनवरी 2026 से DA/DR की मौजूदा दर 60% है। जो जुलाई 2023 में 46% से बढ़कर जनवरी 2024 में 50%, जुलाई 2024 में 53%, जनवरी 2025 में 55%, जुलाई 2025 में 58% और जनवरी 2026 से 60% है। उन्होंने कहा कि यह 60 फीसदी की बढ़ोतरी बढ़ती कीमतों के लगातार असर को दिखाती है।

संगठन ने कहा कि उनकी मांग किसी अग्रिम या अतिरिक्त लाभ के लिए नहीं है, बल्कि 1 जुलाई 2026 से देय किस्त से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसके बाद एरियर और वेतन भुगतान को सामान्य तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।