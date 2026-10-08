क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पहुंचा करीब, प्री-IPO ट्रेडिंग और ETF निवेश का दिखा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्री-IPO ट्रेडिंग और ETF में निवेश बढ़ने से क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के करीब पहुंचा। सितंबर में ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11% बढ़कर US$2.99 ट्रिलियन हो गया। इसके पीछे की वजह इंस्टीट्यूशनल डिमांड का फिर से बढ़ना, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में जबरदस्त निवेश और टोकनाइज्ड एसेट्स को तेजी से अपनाना रहा।

Binance Research की 'मंथली मार्केट इनसाइट्स अक्टूबर 2026 रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल एसेट इकोसिस्टम ने चौथी तिमाही में प्रवेश करते हुए मजबूत गति पकड़ी है। सितंबर के अच्छे प्रदर्शन के पीछे एक मुख्य कारण स्पॉट बिटकॉइन ETF का मज़बूत प्रदर्शन था, जिसमें महीने के दौरान US$3.49 बिलियन का नेट निवेश आया।

पारंपरिक निवेश माध्यमों के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल भागीदारी डिजिटल एसेट मार्केट में लगातार कैपिटल सपोर्ट दे रही है। साथ ही, प्री-IPO परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और मासिक वॉल्यूम दोगुना होकर US$1.3 बिलियन हो गया। निवेशकों का ध्यान हाई-प्रोफाइल प्राइवेट वैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स पर केंद्रित रहा, जिसमें OpenAI परपेचुअल फ्यूचर्स (OPENAIUSDT) सबसे आगे रहा, जिसका वॉल्यूम US$755 मिलियन दर्ज किया गया।

रिपोर्ट में लगातार, 24/7 प्राइस डिस्कवरी की ओर बढ़ते रुझान पर जोर दिया गया। वीकेंड पर प्री-IPO परपेचुअल ट्रेडिंग का वॉल्यूम वीकडे ट्रेडिंग वॉल्यूम का 0.94 गुना तक पहुंच गया, जो यह संकेत देता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टैंडर्ड वॉल स्ट्रीट ऑपरेटिंग घंटों के बाहर प्राइवेट मार्केट इक्विटी की कीमत तय करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ, रियल-वर्ल्ड एसेट टोकनाइज़ेशन ने भी गति पकड़ी।