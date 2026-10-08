क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पहुंचा करीब, प्री-IPO ट्रेडिंग और ETF निवेश का दिखा फायदा
प्री-IPO ट्रेडिंग और ETF में निवेश बढ़ने से क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। मांग, ETF ...और पढ़ें
HighLights
ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप सितंबर में 11% बढ़कर $2.99 ट्रिलियन।
संस्थागत मांग, स्पॉट बिटकॉइन ETF निवेश वृद्धि के मुख्य कारण।
प्री-IPO ट्रेडिंग और टोकनाइज्ड एसेट्स का उपयोग तेजी से बढ़ा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्री-IPO ट्रेडिंग और ETF में निवेश बढ़ने से क्रिप्टो मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के करीब पहुंचा। सितंबर में ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11% बढ़कर US$2.99 ट्रिलियन हो गया। इसके पीछे की वजह इंस्टीट्यूशनल डिमांड का फिर से बढ़ना, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में जबरदस्त निवेश और टोकनाइज्ड एसेट्स को तेजी से अपनाना रहा।
Binance Research की 'मंथली मार्केट इनसाइट्स अक्टूबर 2026 रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल एसेट इकोसिस्टम ने चौथी तिमाही में प्रवेश करते हुए मजबूत गति पकड़ी है। सितंबर के अच्छे प्रदर्शन के पीछे एक मुख्य कारण स्पॉट बिटकॉइन ETF का मज़बूत प्रदर्शन था, जिसमें महीने के दौरान US$3.49 बिलियन का नेट निवेश आया।
पारंपरिक निवेश माध्यमों के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल भागीदारी डिजिटल एसेट मार्केट में लगातार कैपिटल सपोर्ट दे रही है। साथ ही, प्री-IPO परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और मासिक वॉल्यूम दोगुना होकर US$1.3 बिलियन हो गया। निवेशकों का ध्यान हाई-प्रोफाइल प्राइवेट वैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स पर केंद्रित रहा, जिसमें OpenAI परपेचुअल फ्यूचर्स (OPENAIUSDT) सबसे आगे रहा, जिसका वॉल्यूम US$755 मिलियन दर्ज किया गया।
रिपोर्ट में लगातार, 24/7 प्राइस डिस्कवरी की ओर बढ़ते रुझान पर जोर दिया गया। वीकेंड पर प्री-IPO परपेचुअल ट्रेडिंग का वॉल्यूम वीकडे ट्रेडिंग वॉल्यूम का 0.94 गुना तक पहुंच गया, जो यह संकेत देता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टैंडर्ड वॉल स्ट्रीट ऑपरेटिंग घंटों के बाहर प्राइवेट मार्केट इक्विटी की कीमत तय करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ, रियल-वर्ल्ड एसेट टोकनाइज़ेशन ने भी गति पकड़ी।
Binance के टोकनाइज़्ड इक्विटी प्लेटफॉर्म, bStocks का इस्तेमाल बढ़कर 11.2% हो गया, जो ऑन-चेन इक्विटी एक्सपोज़र को व्यापक रूप से अपनाने और पारंपरिक कैपिटल मार्केट और Web3 रेल के बीच आसान ब्रिज सॉल्यूशन को दिखाता है। Q4 2026 को देखते हुए, Binance Research इस बात पर जोर देता है कि स्पॉट ETF की मजबूत डिमांड, मैच्योर प्री-IPO डेरिवेटिव मार्केट और बढ़ते टोकनाइज्ड इक्विटी इंटीग्रेशन के बीच का तालमेल मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी डायनामिक्स को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा।
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