क्यों नहीं बन रहे सस्ते घर, कैसे महंगाई और 50% टैक्स तोड़ रहा आशियाने का सपना? किसने की ₹45 लाख की लिमिट हटाने की मांग

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रियल एस्टेट उद्योग की सबसे बड़े संगठन क्रेडाई ने कहा है कि डेवलपर्स महंगे कच्चे माल और टैक्स के चलते सस्ते घर नहीं बना पा रहे हैं। संगठन ने सरकार से सस्ते अपार्टमेंट की आपूर्ति और मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की अपील की है। क्रेडाई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल (shekhar patel credai) ने यह भी कहा कि,

केंद्र सरकार सस्ते घरों की परिभाषा बदले और 45 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा खत्म करे। उम्मीद है कि सरकार उद्योग की मांग पर ध्यान देगी।" 30 से 50% तक टैक्स सबसे बड़ी रुकावट क्रेडाई प्रेसिडेंट ने कहा कि जमीन की कीमत, बढ़ती निर्माण लागत और बिक्री मूल्य का 30-50 प्रतिशत तक टैक्स सस्ते घरों की आपूर्ति में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स बिक्री मूल्य का 30 से 50 प्रतिशत तक कर के तौर पर केंद्र, राज्य सरकारों और नगर निगमों को देते हैं। पटेल ने कहा,