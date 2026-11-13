भारत का सबसे बड़ा बस अड्डा, 36.57 एकड़ में फैला है टर्मिनल; बनाने में खर्च हुए थे ₹103 करोड़, रोज चलती हैं 2000 बसें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश में आपने कई बड़े बस अड्डे देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल किस शहर में (india's biggest bus station) है? इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां से हर दिन करीब 2,000 बसों का संचालन होता है। इतना ही नहीं, यह टर्मिनल एशिया के सबसे बड़े बस टर्मिनलों में भी शामिल है। यात्रियों की सुविधा से लेकर बसों की पार्किंग और संचालन तक के लिए यहां खास इंतजाम किए गए हैं। इसे तैयार करने में उस समय करीब 103 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनस (CMBT) की। यह टर्मिनल करीब 36.57 एकड़ में फैला हुआ है। साल 2002 में शुरू हुआ यह बस अड्डा आज भी अपनी क्षमता और सुविधाओं के चलते देश के प्रमुख परिवहन केंद्रों में गिना जाता है।

₹103 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था बस अड्डा चेन्नई के इस विशाल बस टर्मिनल को विकसित करने की जिम्मेदारी चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को सौंपी गई थी। इसकी योजना 1991 से 1996 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में बनाई गई थी। इसके बाद 6 जून 1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने इसकी आधारशिला रखी।

करीब तीन साल तक चले निर्माण कार्य के बाद 18 नवंबर 2002 को इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 103 करोड़ रुपये की लागत आई थी। इस टर्मिनल को बनाने का मकसद शहर में बसों की आवाजाही को व्यवस्थित करना, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करना था।

36.57 एकड़ में फैला है पूरा परिसर चेन्नई के कोयम्बेडु इलाके में जवाहरलाल नेहरू सलाई यानी इनर रिंग रोड के पास स्थित यह बस अड्डा करीब 36.57 एकड़ जमीन पर बना है। इतने बड़े क्षेत्र में फैले इस परिसर को इस तरह विकसित किया गया है कि बसों के आने-जाने, यात्रियों के चढ़ने-उतरने और बसों को खड़ा करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

एक साथ 270 बसों को खड़ा करने की क्षमता इस बस टर्मिनल की सबसे बड़ी खासियत इसकी बसों को संभालने की क्षमता है। यहां तीन बस फिंगर और छह प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इनके जरिए करीब 180 बसों के खड़े होने के लिए बस-बे की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा 60 बसों के लिए अलग पार्किंग क्षेत्र भी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरे परिसर में एक समय पर करीब 270 बसों को खड़ा किया जा सकता है। यानी यहां नियमित बस संचालन के साथ अतिरिक्त बसों के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

रोजाना करीब 2,000 बसों का होता है संचालन चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनस सिर्फ अपने बड़े आकार के लिए ही नहीं, बल्कि बसों की आवाजाही के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के लिए भी लंबी दूरी की बसें संचालित होती हैं।

इस टर्मिनल से रोजाना करीब 2,000 मोफस्सिल बसों का संचालन होता रहा है। यही वजह है कि यह चेन्नई के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के परिवहन नेटवर्क का भी अहम हिस्सा है। यात्रियों के लिए खाने-पीने से लेकर मेडिकल सुविधा तक इस बस अड्डे को बनाते समय यात्रियों की जरूरतों का भी खास ध्यान रखा गया था। यहां सफर के दौरान लोगों को जरूरी सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकें, इसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।