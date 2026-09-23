बैंक हड़ताल के चलते 25 सितंबर को आएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल (Bank Strike) को देखते हुए, सितंबर 2026 की सैलरी, मजदूरी और पेंशन का भुगतान 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को किया जा सकता है।

आम तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी महीने की आखिरी तारीख या उससे एक-दो दिन पहले आती है, लेकिन सितंबर महीने की सैलरी एक सप्ताह पहले ही आए जाएगी। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनभोगी हैं तो आपके खाते में 25 सितंबर को सैलरी क्रेडिट या फिर पेंशन क्रेडिट हो सकती है।

वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंट्स (CGA) द्वारा 23 सितंबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया। यह जानकारी प्रस्तावित बैंक हड़ताल और उस दौरान बैंकिंग लेन-देन में रुकावट की संभावना के बारे में थी।

मेमोरेंडम में कहा गया है कि रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी 25 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को निकाली और बांटी जा सकती है। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सितंबर महीने की मजदूरी भी उसी तारीख को पहले ही जारी की जा सकती है।

इसी तरह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की सितंबर 2026 की पेंशन का भुगतान बैंकों और पे एंड अकाऊंट्स ऑफिस (PAO) द्वारा 25 सितंबर को किया जा सकता है। मंत्रालय ने एक संदेश में कहा- "28.09.2026 से 30.09.2026 तक तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है और इस दौरान बैंकिंग लेन-देन में रुकावट आने की संभावना है।इसलिए, सरकार ने यह तय किया है कि सितंबर 2026 महीने के लिए सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी/वेतन/पेंशन का भुगतान केंद्रीय सरकारी कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को किया जा सकता है।"