15000 से 25000 रुपये होगी EPF और EPS पर कवरेज की अधिकतम सीमा? कैबिनेट में प्रस्ताव पर हो सकता है विचार

नई दिल्ली। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग (Modi Cabinet Meet) में आज कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट एक प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का सुझाव है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है।

15,000 रुपये की सीमा 1 सितंबर, 2014 से वैसी ही बनी हुई है। यह सीमा उस सैलरी लेवल को तय करती है, जहाँ तक कर्मचारियों को EPF और EPS के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है। क्या होगा असर? हालांकि, कवरेज की सीमा बढ़ाने का मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर को ज़्यादा अनिवार्य योगदान देना होगा। कंपनियां मौजूदा ₹15,000 की सीमा का इस्तेमाल करके ही अपना योगदान तय कर सकती हैं; यानी अनिवार्य कवरेज ₹25,000 तक की सैलरी पर लागू हो सकता है, जबकि एम्प्लॉयर का योगदान मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा।