51 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी लिमिट बढ़कर हुई 25000 रुपये; कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
HighLights
EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 हुई।
51 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा के फायदे मिलेंगे।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम से 51 लाख से ज़्यादा और कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं, जिससे लागू स्कीम के प्रावधानों के तहत प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस के फ़ायदे उन तक पहुँच सकेंगे।
EPFO की वेतन सीमा आखिरी बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह की गई थी। सरकार ने कहा कि इस नई बढ़ोतरी में पिछली बार सीमा तय किए जाने के बाद से वेतन में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ती आय और औपचारिक रोज़गार के विस्तार को ध्यान में रखा गया है।
अकुशल श्रमिकों के लिए क्या होगा न्यूनतम वेतन?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इससे लगभग 51 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार का खर्च 11,339 करोड़ रुपये होगा।" "यह लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब PM ने इसे मंज़ूरी दे दी है। सुरक्षा का यह दायरा कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए मददगार साबित होगा।"
उन्होंने कहा कि कई राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है, इसलिए 2014 की सीमा का कोई आधार नहीं रह गया था। इसलिए, बातचीत के बाद हमने वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फ़ैसला किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी चाहने वालों के लिए "इससे सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ेगा और ज़्यादा कर्मचारियों को दूसरे फ़ायदे मिलेंगे"। यह कल, 17 सितंबर से लागू होगा।
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2004 से 2014 के दशक में EPFO की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सितंबर 2014 में इसे काफी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। मौजूदा फैसला इसी सोच को आगे बढ़ाता है और वेतन में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ती आय और इस दौरान औपचारिक रोज़गार के लगातार विस्तार को देखते हुए सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देता है।