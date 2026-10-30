ब्रेंट क्रूड $116 के पार, ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल के बीच जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए दाम; तुरंत चेक करें ताजा रेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price Today) के बढ़ते दामों से परेशान रहते हैं, लेकिन अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें, तो भारत में तेल काफी किफायती मिल रहा है। इस समय ग्लोबल मार्केट (Global Market) में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश और दुनिया में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट क्या हैं।

116 डॉलर के पार ब्रेंट क्रूड अमेरिका और ईरान (America Iran War) के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान पर फिर से हमले की आशंका के बीच ब्रेंट क्रूड (Brent Crude Price today) एक बार फिर 11 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है।

हालांकि राहत की बात ये है कि इसका असर फिलहाल भारत पर देखने को नहीं मिला है। 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जारी हुए नए रेट्स के मुताबिक, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दुनिया vs भारत: कहां कितना महंगा है ईंधन? ग्लोबली बात करें तो भारत के मुकाबले बाकी जगह पर फ्यूल के दाम काफी ज्यादा महंगे हैं। दुनियाभर में औसतन पेट्रोल करीब ₹150 प्रति लीटर और डीजल करीब ₹158.73 प्रति लीटर है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां ट्रोल लगभग ₹108.65 और डीजल ₹98.10 प्रति लीटर है।

मालूम हो कि सबसे सस्ता फ्यूल वेनेजुएला में है जहां 1 लीटर डीजल की कीमत सिर्फ 40 पैसे और पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹3.32 प्रति लीटर है। वहीं हांगकांग में पेट्रोल ₹420.50 और डीजल ₹463.02 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जोकि सबसे महंगा है।