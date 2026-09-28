2517 वर्ग फुट साइज, 2 करोड़ ड्यूटी और 33 करोड़ कीमत; बांद्रा और जुहू से भी महंगे इलाके में अक्षय खन्ना ने खरीदा घर
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में 33.26 करोड़ रुपये का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है। यह ...और पढ़ें
HighLights
अक्षय खन्ना ने मालाबार हिल में 33.26 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा।
अपार्टमेंट का कुल क्षेत्रफल 2,516 वर्ग फुट से अधिक है।
इसमें तीन पार्किंग यूनिट और 1.99 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी लगी।
नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और छावा व धुरंदर जैसी मूवी से अपार सुर्खियां बटोरने वाले अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में 33.26 करोड़ रुपये में एक अपार्टमेंट खरीदा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट https://igrmaharashtra.gov.in पर 'स्क्वायर यार्ड्स' द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, अपार्टमेंट के लिए यह ट्रांज़ैक्शन सितंबर 2026 में रजिस्टर किया गया था।
क्या है अपार्टमेंट की साइज?
- स्क्वायर यार्ड्स द्वारा देखे गए IGR प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, यह प्रॉपर्टी 30 लिटिल गिब्स, मालाबार हिल रोड, मुंबई में स्थित है।
- अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट (217.52 वर्ग मीटर) है और बालकनी का कुल एरिया 175.45 वर्ग फुट (16.29 वर्ग मीटर) है, जिससे कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फुट (233.82 वर्ग मीटर) हो जाता है।
- इस प्रॉपर्टी में तीन पार्किंग यूनिट भी शामिल हैं। इस सौदे में 1.99 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा।
क्यों खास है मालाबार हिल?
मालाबार हिल मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक है। यह इलाका दक्षिण मुंबई में अपनी बेहतरीन लोकेशन, शानदार घरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। अरब सागर के किनारे बसा यह इलाका नेपियन सी रोड, वाल्केश्वर रोड और पेडर रोड जैसी मुख्य सड़कों के ज़रिए शहर के अहम कमर्शियल और लाइफ़स्टाइल ठिकानों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और यहाँ से मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कोलाबा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।
समय के साथ, मालाबार हिल एक खास रिहायशी इलाके के तौर पर विकसित हुआ है, जहाँ शानदार अपार्टमेंट टावर, आलीशान घर और बसे-बसाए इलाके हैं। नरीमन पॉइंट, फोर्ट और लोअर परेल जैसे बड़े बिजनेस इलाकों के पास होने की वजह से यह सीनियर प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स और बहुत अमीर लोगों के लिए खास तौर पर आकर्षक है। इस इलाके में बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें आस-पास नामी स्कूल, अस्पताल, प्रीमियम रेस्टोरेंट, शॉपिंग की जगहें और मनोरंजन के लिए जगहें मौजूद हैं।
ये भी पढ़ें - कौन हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी चीनी कंपनी के मालिक? जहां जा रहा 308 पहिये के ट्रक पर लदकर विशालकाय बायलर
हैंगिंग गार्डन्स, कमला नेहरू पार्क, बाणगंगा टैंक और वाल्केश्वर मंदिर जैसे मशहूर लैंडमार्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। मालाबार हिल, साउथ मुंबई में खास और लंबे समय तक फायदेमंद प्रॉपर्टी चाहने वाले लग्ज़री घर खरीदारों और निवेशकों की पसंदीदा जगह बन गया है।