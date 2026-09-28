2517 वर्ग फुट साइज, 2 करोड़ ड्यूटी और 33 करोड़ कीमत; बांद्रा और जुहू से भी महंगे इलाके में अक्षय खन्ना ने खरीदा घर

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और छावा व धुरंदर जैसी मूवी से अपार सुर्खियां बटोरने वाले अक्षय खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में 33.26 करोड़ रुपये में एक अपार्टमेंट खरीदा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट https://igrmaharashtra.gov.in पर 'स्क्वायर यार्ड्स' द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, अपार्टमेंट के लिए यह ट्रांज़ैक्शन सितंबर 2026 में रजिस्टर किया गया था।

क्या है अपार्टमेंट की साइज? स्क्वायर यार्ड्स द्वारा देखे गए IGR प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, यह प्रॉपर्टी 30 लिटिल गिब्स, मालाबार हिल रोड, मुंबई में स्थित है।

अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट (217.52 वर्ग मीटर) है और बालकनी का कुल एरिया 175.45 वर्ग फुट (16.29 वर्ग मीटर) है, जिससे कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फुट (233.82 वर्ग मीटर) हो जाता है।

इस प्रॉपर्टी में तीन पार्किंग यूनिट भी शामिल हैं। इस सौदे में 1.99 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा। क्यों खास है मालाबार हिल? मालाबार हिल मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक है। यह इलाका दक्षिण मुंबई में अपनी बेहतरीन लोकेशन, शानदार घरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। अरब सागर के किनारे बसा यह इलाका नेपियन सी रोड, वाल्केश्वर रोड और पेडर रोड जैसी मुख्य सड़कों के ज़रिए शहर के अहम कमर्शियल और लाइफ़स्टाइल ठिकानों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और यहाँ से मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कोलाबा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।