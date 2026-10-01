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      बायनेन्स ने साउथ एशिया में लॉन्च किया 'अकैडमेनिया स्किल-अप', ब्लॉकचेन सीखने पर यूजर्स को मिलेगा इनाम; यह कैसे करेगा काम?

      By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
      Published: Thu, 01 Oct 2026 02:18 PM (IST)

      बायनेंस ने दक्षिण एशिया के यूजर्स के लिए 6 महीने का फ्री लर्निंग कैंपेन 'अकैडमेनिया स्किल-अप' लॉन्च किया है, जिसका ...और पढ़ें

      बायनेन्स ने साउथ एशिया में लॉन्च किया 'अकैडमेनिया स्किल-अप'

      बायनेन्स ने साउथ एशिया में लॉन्च किया 'अकैडमेनिया स्किल-अप'

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      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूजर्स के मामले में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बायनेंस (Binance) ने साउथ एशिया के यूजर्स के लिए 6 महीने का फ्री लर्निंग कैंपेन अकैडमेनिया स्किल-अप (Academania Skill-Up) लॉन्च किया है। हर महीने, प्रतिभागी बायनेंस एकेडमी का एक सिलेक्टेड कोर्स पूरा करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और इनाम जीतने के लिए लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। इस कैंपेन का मकसद आसान कोर्सेज के जरिए बिगिनर्स को ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स की बेसिक जानकारी देना है।

      दुनिया में छठे नंबर पर है भारत

      यह पहल इंडस्ट्री की एक बड़ी सच्चाई को दिखाती है। क्रिप्टो को अपनाने की स्पीड, इसकी समझ से कहीं ज्यादा तेज है। चेनालिसिस 2026 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स (Chainalysis 2026 Global Crypto Adoption Index) के मुताबिक, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में छठे नंबर पर और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में दूसरे नंबर पर है।

      लाखों यूजर्स बाजार में रख रहे कदम

      बाजार में लाखों नए यूजर्स आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के हाइप या दोस्तों के कहने पर मार्केट में कदम रख रहे हैं। लेकिन उनमें से कई लोगों को वॉलेट सिक्योरिटी, स्कैम पहचानने या ब्लॉकचेन के काम करने के तरीके की बेसिक जानकारी नहीं होती। बायनेंस इनाम वाले इस प्रोग्राम के जरिए क्रिप्टो एजुकेशन को जरूरी बना रहा है।

      '...ताकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टों में रखें कदम'

      बायनेंस में APAC (एशिया-पैसिफिक) के हेड एसबी सेकर (SB Seker) ने कहा,

      "आज समस्या पहुंच की नहीं है, बल्कि समझ की है। शुरुआत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, 2 घंटे का एक कोर्स इस बात का अंतर तय कर सकता है कि वो स्कैम को पहचानता है या अपनी जमापूंजी गंवा बैठता है। अकैडमेनिया स्किल-अप को उसी पहले कदम को इनाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लोग सिर्फ उत्सुकता से नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो में कदम रखें।"

      यह कैसे करता है काम?

      • सीखें (Learn): तय समय के अंदर इस महीने का फीचर किया गया बायनेंस एकेडमी कोर्स पूरा करें। यह बिल्कुल मुफ्त है।
      • शेयर करें (Share): डेडलाइन से पहले अपना सर्टिफिकेट X (पहले ट्विटर) और बाइनेंस स्क्वायर पर पोस्ट करें।
      • जीतें (Win): हर महीने रैंडम तरीके से 10 प्रतिभागियों को चुना जाएगा, जिन्हें 10 USDT का स्पॉट वाउचर मिलेगा। यह एक स्टेबलकॉइन है जो सीधे उनके बायनेंस अकाउंट में आ जाएगा।

      कब से लॉन्च हुआ पहला एडिशन?

      यह प्रोग्राम छह महीने तक चलेगा और हर महीने एक नया कोर्स होगा। पहला एडिशन 23 सितंबर से लाइव है, जो बिगिनर ट्रैक को कवर करता है। इसमें ब्लॉकचेन बेसिक्स, डेफी (DeFi), वेब3 और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट शामिल हैं। प्रतिभागियों को 5 अक्टूबर तक अपने सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे, और विजेताओं का ऐलान 15 अक्टूबर को किया जाएगा।

      दूसरा एडिशन कब लॉन्च होगा?

      दूसरे एडिशन में 'AI अनलॉक्ड: एजेंट्स और स्किल्स' कोर्स होगा। कोर्स के हर महीने के अपडेट के लिए यूजर्स X पर @BinanceForIN और @BinanceDesi, और बायनेंस साउथ एशिया स्क्वायर चैनल को फॉलो कर सकते हैं।

      'अकैडमेनिया स्किल-अप' भारत में बाइनेंस की एजुकेशन पहल को और बड़ा बनाता है, जिसमें पहले से ही बाइनेंस एकेडमी, बायनेंस ब्लॉकचेन यात्रा और बाइनेंस केस चैलेंज शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स के उलट, अकैडमेनिया एकदम नए लोगों को टारगेट करता है। यह वेब3 के "सीखो और कमाओ (learn-to-earn)" ट्रेंड की तरह है, लेकिन इसका फोकस बेसिक जानकारी बढ़ाने पर है।

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