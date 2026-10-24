Bank Holiday: लगातार तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें आपके शहर में कब-कब नहीं खुलेंगे बैंक

नई दिल्ली। Bank Holiday: आज शनिवार का दिन है और अगर अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने ब्रांच जाने की योजना बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक बार बैंक की छुट्टियों का कैलेंडर जरूर चेक कर लेना चाहिए। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, देश के सभी बैंक हर शनिवार को बंद नहीं रहते हैं। कुछ शनिवार को भारत में बैंक बंद तो कुछ शनिवार को खुले रहते हैं।

क्या आज शनिवार 24 अक्टूबर को बैंक खुले हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। वहीं, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को सामान्य तौर पर बैंक खुले रहते हैं। आज महीने का चौथा शनिवार है इसलिए आज पूरे भारत में बैंक बंद (Bank Holiday) हैं।