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      Bank Holiday: अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, किन राज्यों में त्योहारों पर नहीं खुलेगी ब्रांच? देखिए पूरी लिस्ट

      By Shradha Tulsyan Edited By: Shradha Tulsyan
      Published: Tue, 29 Sep 2026 12:42 PM (IST)

      Bank holiday in october: अक्टूबर महीने में त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के कारण बैंक कुल 16 दिन बंद रहेंगे, जिसमें गांधी जयंती, नवरात्रि और दशहरा जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं।

      अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

      अक्टूबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक

      HighLights

      1. अक्टूबर में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे।

      2. गांधी जयंती, नवरात्रि, दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों की छुट्टी।

      3. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: त्योहार के महीने यानी अक्टूबर में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। अक्टूबर में गांधी जयंती, नवरात्रि, दशहरा (दुर्गा पूजा) और करवा चौथ जैसे कई बड़े त्योहार आ रहे हैं। इसी वजह से देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, PNB, BoB, HDFC, ICICI आदि) अलग-अलग राज्यों में कुल मिलाकर 16 दिन बंद रहेंगे।

      बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

      अक्टूबर के महीने में दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार की नियमित छुट्टियों के अलावा कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय (Regional) छुट्टियां भी हैं।


      • 2 अक्टूबर (शुक्रवार) : इस दिन महात्मा गांधी जयंती है और पूरे देश में छुट्टी रहेगी।
      • 4 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी यह पूरे देश में रहती है।
      • 10 अक्टूबर (शनिवार): महीने का दूसरा शनिवार और महालया अमावस्या (पूरे देश में छुट्टी, खासकर कोलकाता और बेंगलुरु में)
      • 11 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी
      • 17 अक्टूबर (शनिवार): महा सप्तमी (अगरतला और कुछ अन्य पूर्वी राज्यों में छुट्टी)
      • 18 अक्टूबर (रविवार): वीकली हॉलिडे - रविवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
      • 19 अक्टूबर (सोमवार): दशहरा (महा अष्टमी/महानवमी) - (चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, रांची आदि में बैंक बंद)
      • 20 अक्टूबर (मंगलवार): दशहरा (विजयादशमी) - (लगभग पूरे देश में बैंक बंद)
      • 21 अक्टूबर (बुधवार): दुर्गा पूजा की क्षेत्रीय छुट्टियां (गंगटोक, अगरतला, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे कुछ शहरों में)
      • 22 अक्टूबर (गुरुवार): दुर्गा पूजा/ दर्शन के कारण सिक्किम में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
      • 23 अक्टूबर, (शुक्रवार): दुर्गा पूजा के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।
      • 24 अक्टूबर (शनिवार): महीने का चौथा शनिवार (पूरे देश में बैंक बंद)
      • 25 अक्टूबर (रविवार): साप्ताहिक छुट्टी
      • 26 अक्टूबर (सोमवार): महर्षि वाल्मीकि जयंती / लक्ष्मी पूजा (शिमला, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर आदि में बंद)
      • 29 अक्टूबर (गुरुवार): करवा चौथ (हिमाचल प्रदेश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।)
      • 30अक्टूबर (शनिवार): सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती (गुजरात में बैंक बंद रहेंगे।)

      ऑनलाइन सुविधाएं रहेंगी चालू

      अगर आपको बैंक बंद होने वाले दिन अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए या कोई ट्रांजैक्शन करना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ब्रांच भले ही बंद रहें, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।

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