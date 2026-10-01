क्या अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक? वायरल मैसेज का PIB ने खोला कच्चा चिट्ठा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: बैंक कर्मचारी 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर 28 से 30 सितंबर तक लगातार 3 दिनों के लिए देशव्यापी हड़ताल पर बैठने वाले थे। हालांकि भारत भर में बैंकों प्रस्तावित हड़ताल टालने का फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की बैठक के बाद हुआ।

इसी बीच सोशल मीडिया और व्हाट्सएप (WhatsApp) ग्रुप्स पर एक मैसेज आग की तरह तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अब देश के सभी बैंक हर शनिवार को बंद रहेंगे। मैसेज के मुताबिक, भारत सरकार ने बैंकों में '5-डे वर्क वीक' (हफ्ते में 5 दिन काम) लागू कर दिया है, जिसके चलते अब बैंक कर्मचारियों को हर शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलेगी। इस खबर ने आम जनता और बैंक ग्राहकों के बीच काफी कन्फ्यूजन पैदा कर दी है।