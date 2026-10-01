HDFC बैंक को मिला नया बॉस, IIT कानपुर से पढ़ने वाले अनूप बागची संभालेंगे CEO और MD की कमान; RBI ने दी मंजूरी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। HDFC Bank New CEO and MD: मार्केट कैप के लिहाज से भारत के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने नए CEO और MD की घोषणा कर दी है। बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अनूप बागची बैंक के सीईओ और एमडी होंगे। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन की जगह लेंगे। शशिधर जगदीशन 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं।

HDFC Bank ने अपनी फाइलिंग में कहा- "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को दिए गए आवेदन के आधार पर, RBI ने 1 अक्टूबर, 2026 के अपने पत्र के जरिए अनूप बागची (DIN: 00105962) को बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) नियुक्त करने और उन्हें दी जाने वाली सैलरी को मंजूरी दे दी है।"

कौन हैं IIT और IIM से पढ़ने वाले अनूप बागची? HDFC बैंक ने अपनी फाइलिंग मे अपने नए सीईओ और एमडी की जानकारी दी। फाइलिंग में बताया कि अनूप बागची फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में एक अनुभवी लीडर हैं, जिन्हें बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।