एथनॉल का खरीद मूल्य ₹75 प्रति लीटर करने की मांग, चावल-मक्का किसानों को मिले सीधा फायदा



बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अखिल भारतीय डिस्टिलर्स एसोसिएशन (AIDA) ने सोमवार को सरकार से मक्का आधारित एथनॉल का खरीद मूल्य करीब 9 प्रतिशत बढ़ाकर ₹75 प्रति लीटर करने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे एथनॉल का उत्पादन और आपूर्ति आर्थिक रूप से लाभकारी बनी रहेगी। एसोसिएशन ने एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EVP) के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने की भी मांग की।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों (OMC) की ओर से नवंबर से शुरू होने वाले सप्लाई ईयर के लिए करीब 1,100 करोड़ लीटर एथनॉल की खरीद के लिए टेंडर जारी की थी। इसका उद्देश्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना है। टेंडर में मक्का आधारित एथनॉल का खरीद मूल्य ₹71.86 से घटाकर ₹68.86 प्रति लीटर कर दिया गया है।

AIDA ने सरकार से की पुर्विचार की मांग AIDA के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को मक्का आधारित एथनॉल के लिए प्रोत्साहन और मूल्य निर्धारण व्यवस्था (Pricing mechanism) में बदलाव पर विचार करना चाहिए। इससे प्रोडक्शन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहेगा और अनाज आधारित डिस्टिलरी में निवेश जारी रखने में मदद मिलेगी।