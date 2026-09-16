TATA-अदाणी के बाद बिड़ला ग्रुप का बड़ा मास्टरप्लान! हवाई जहाज से जुड़े बिजनेस में एंट्री के लिए उठाया कदम

नई दिल्ली। कुमार मंगलम बिड़ला वाले आदित्य बिड़ला समूह की हवाई जहाज से जुड़े बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी है। बिड़ला ने विमान-पट्टे पर देने के व्यवसाय में एंट्री करने की दिशा में अपना पहला औपचारिक कदम उठाया है। यह नई बनी GIFT सिटी इकाई, UHG होल्डिंग्स IFSC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग का काम शुरू करेगी। कंपनी ने लिए नियामक मंजूरी मांग रही है।

GIFT-मल्टीसर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूवल कमिटी को दी गई यह अर्जी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में तेजी से बढ़ रहे एयरक्राफ्ट-फाइनेंस इकोसिस्टम में ग्रुप की एंट्री को दिखाती है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की तीन कंपनियों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम इंडस्ट्रीज सहित ने 20 अगस्त, 2026 को UHG होल्डिंग्स बनाई थी। यह प्रस्तावित कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एयरक्राफ्ट लीज़िंग का काम करेगी।