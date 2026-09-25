अदाणी ग्रुप का बड़ा प्लान, बनाएगा 5-स्टार सुविधाओं वाले आलीशान घर; गोरेगांव और बांद्रा में शुरू होगा नया प्रोजेक्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: मुंबई के प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अदाणी ग्रुप (Adani Group) की रियल एस्टेट शाखा अदाणी रियल्टी (Adani Realty) ने कमर कस ली है। कंपनी मुंबई में अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, जिसमें बांद्रा और गोरेगांव की हाई-प्रोफाइल परियोजनाएं शामिल हैं।

लग्जरी प्रोजेक्ट में बढ़ेगी कंपनी की मौजूदगी जानकारी के अनुसार, अदाणी प्रॉपर्टीज लिमिटेड (जो अडानी रियल्टी ब्रांड के तहत घर बेचती है) इस साल मुंबई में प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है, क्योंकि यह शहर डेवलपर के लिए एक अहम बाजार बनकर उभरा है।

डेवलपर गोरेगांव (पश्चिम) में एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती 5-6 एकड़ ज़मीन पर 1,300-1,400 घर बनाने और उन्हें लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इनमें से ज्यादातर घर दो और तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट होंगे, जिनकी कीमत ₹34,000-35,000 प्रति वर्ग फुट होगी।

इस प्रोजेक्ट में क्या होगा खास? यह बांद्रा रिक्लेमेशन में अपने बहुप्रतीक्षित अल्ट्रा-लक्जरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहा है, जिसे केवल आमंत्रण पर ही बेचा जाएगा। पहले चरण में लगभग 140 घर होंगे, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग 5,000 वर्ग फुट होगा। ये घर पांच एकड़ में फैले होंगे और इनकी कीमत लगभग ₹120,000 प्रति वर्ग फुट होगी। इस प्रोजेक्ट में पेंटहाउस भी उपलब्ध होंगे, जिनका आकार 10,000 वर्ग फुट से 20,000 वर्ग फुट के बीच कस्टमाइज किया जा सकेगा। साथ ही, इसमें एक ब्रांडेड क्लब भी होगा।

बता दें कि रिपोर्ट कहती है कि , "दोनों प्रोजेक्ट मंजूरी मिलने के आखिरी चरण में हैं। लॉन्च से पहले ही बांद्रा प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी पूछताछ हो रही है, ज्यादातर घरेलू HNI (ज्यादा नेट-वर्थ वाले लोगों) की तरफ से। साइट पर कुछ काम भी शुरू हो चुका है।"

मुंबई में ही क्यों शुरु हो रहा ये लग्जरी प्रोजक्ट? पिछले साल, ₹36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनने के बाद, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी प्रॉपर्टीज को चुना था। कंपनी ने L&T रियल्टी से बेहतर बोली लगाकर 142 एकड़ का यह प्रोजेक्ट हासिल किया। अदाणी बिक्री के लिए अपार्टमेंट और साथ ही मौजूदा निवासियों के लिए पुनर्वास योजना के तहत घर भी बनाएगी। मुंबई में धारावी झुग्गी-बस्ती के बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद, यह अदाणी का दूसरा सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा।