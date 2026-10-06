भारत के बाहर अदाणी समूह का बड़ा समझौता, 770 MW हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के लिए करार; क्यों खास चमखारछू-I परियोजना?

नई दिल्ली। अदाणी समूह की कंपनी अदाणी पावर (Adani Power) ने भूटान की सरकारी बिजली कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन (DGPC) के साथ एक अहम समझौता किया है। यह एग्रीमेंट 770 मेगावाट (MW) के चमखारछू-I जलविद्युत प्रोजेक्ट (Chamkharchhu-I Hydropower Project) की स्थापना से संबंधित है। यह समझौता भूटान की राजधानी थिम्फू में हुआ, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री ल्योंछेन दाशो शेरिंग तोबगे, वित्त मंत्री, ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री और दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।

पार्टनरशिप मॉडल वाला प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। इसमें 49:51 इक्विटी हिस्सेदारी, जिसमें 49% अडानी पावर के पास तो 51% DGPC के पास होगी। यह प्रोजेक्ट BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसका कंसेशन पीरियड कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख से 30 वर्षों का होगा।