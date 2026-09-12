अदाणी पावर प्लांट में आई तकनीकी खराबी और अंधेरे में डूब गया बांग्लादेश! क्या है पड़ोसी के "बत्ती गुल" का कनेक्शन?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| बांग्लादेश बीते कुछ महीनों से गहरे बिजली संकट से गुजर रहा है। राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों के घंटों तक बिजली कट की आदत सी हो गई है। बांग्लादेश को भारत बिजली की सप्लाई करता है, अब झारखंड स्थित अदाणी पावर के 1,600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा पावर प्लांट की दो यूनिट्स में से एक तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई है। इससे बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति पर दबाव और अधिक बढ़ गया है और लोड शेडिंग की स्थिति गंभीर हो गई है।

बांग्लादेश के The Daily Star अखबार ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि, 800 मेगावाट क्षमता वाली यह यूनिट गुरुवार आधी रात के आसपास बॉयलर में खराबी आने के बाद बंद हो गई। यह घटना ऐसे समय हुई जब कोयले की आपूर्ति में समस्या के कारण कई हफ्तों तक कम उत्पादन के बाद प्लांट ने बिजली उत्पादन बढ़ाना शुरू किया था।

पीक डिमांड के बीच बढ़ी बांग्लादेश की मुश्किल पावर ग्रिड बांग्लादेश के आंकड़ों के अनुसार, यूनिट बंद होने से पहले गुरुवार रात गोड्डा प्लांट से बिजली उत्पादन 1,400 मेगावाट से अधिक हो गया था। यूनिट के बंद होने के बाद बिजली आपूर्ति घटकर 750 मेगावाट से भी कम रह गई। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (PDB) के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। अधिकारियों के मुताबिक मरम्मत का काम शुरू होने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे और बिजली उत्पादन पूरी तरह बहाल होने में इसके बाद भी कई दिन लग सकते हैं।

गोड्डा प्लांट की एक यूनिट का बंद होना बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। देश का पावर सिस्टम पहले से ही गैस, कोयले और तरल ईंधन की कमी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। बीती शाम पीक डिमांड के दौरान बांग्लादेश में लोड शेडिंग 2,500 मेगावाट से अधिक हो गई थी। अडानी पावर की यूनिट बंद होने के बाद आज यह स्थिति और गंभीर होने की आशंका है।