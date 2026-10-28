अदाणी पोर्ट्स का शानदार प्रदर्शन: Q2 में 17% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू में 24% इजाफा; कैश बैलेंस 12,502 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, 'अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन' ने बुधवार को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश किए। नतीजों में कंपनी ने 3,622 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले साल की इसी अवधि के 3,109 करोड़ रुपये के मुनाफे से 17% अधिक है।

कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 11,340 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 9,167 करोड़ रुपये से 24% ज्यादा है।

रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने गाइडेंस (अनुमान) को भी बढ़ाया है, जिसका आधार पहली छमाही का शानदार प्रदर्शन है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया, "रेवेन्यू गाइडेंस को 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 44,000-46,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि EBITDA गाइडेंस को भी 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 26,000-27,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

पोर्ट रेवेन्यू और EBITDA मार्जिन जुलाई-सितंबर तिमाही में, अदाणी पोर्ट्स के घरेलू पोर्ट रेवेन्यू में 13% की वृद्धि हुई, और इसका EBITDA मार्जिन 72.5% रहा। इंटरनेशनल पोर्ट रेवेन्यू में 71% की बढ़ोतरी हुई, जबकि EBITDA 3.4 गुना बढ़ गया और इसका मार्जिन रिकॉर्ड 47.7% तक पहुंच गया।

लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू में 21% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण कंपनी के इंटीग्रेटेड "शोर-टू-डोर" (बंदरगाह से दरवाजे तक) नेटवर्क का विस्तार था।

मरीन रेवेन्यू में बढ़ोतरी मरीन रेवेन्यू में सालाना आधार पर 57% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें ग्लोबल फ्लीट (जहाजों के बेड़े) के विस्तार और कंपनी के 'सबसी' (समुद्र के नीचे की) सेवाओं में प्रवेश का बड़ा योगदान रहा। 'अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन' ने अपने 'एम्बिशन 2031' लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाते हुए, अपने कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) गाइडेंस को भी 3,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 15,000-17,000 करोड़ रुपये कर दिया है।